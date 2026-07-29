Струмска слава обяви вход свободен за първия си мач от новия сезон

Струмска слава открива новия сезон в Югозападната Трета лига с домакинство на Балкан (Ботевград). Първият официален двубой за сезон 2026/27 ще се изиграе тази събота от 18:00 ч. на стадион „Димитровец“ в село Ковачевци. Мачът ще се проведе извън Радомир, тъй като на стадион „Христо Радованов“ продължават ремонтните дейности, които ще осигурят по-добри условия за домакинските срещи през сезона.

"Нов сезон, нови предизвикателства и нови цели. Нека заедно дадем силен старт на кампанията и подкрепим „Славата“ още в първия официален двубой!

Очакваме вашата подкрепа в първия официален мач за новия сезон!

Стадион „Димитровец“, с. Ковачевци

ВХОД СВОБОДЕН", написапа от Струмска слава.

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