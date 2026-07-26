Грънчов: Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично

Капитанът на Спартак (Варна) Ангел Грънчов бе много радостен от победата с 3:0 над Черно море като гост в дербито на града. Бранителят дори разкри, че в тима са били сигурни, че спечелят с изразителен резултат и дори са направили снимка с три пръста за резултат 3:0.

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“Специален двубой за нас. Беше дошло времето. Последните два пъти, когато гостувахме тук взехме по точка и играхме добре. Мисля, че тактически надиграхме Черно море. Вярвахме, че можем да победим. Направихме си снимка с три пръста за 3:0 при една фотосесия. Бяхме уверени, че ще победим категорично. В момента Черно море е бегло копие на това, което бе предните години. Мисля, че ще показваме все по-добри игри”, каза Грънчов.

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