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Само Веласкес не е отпадал след 1:0 у дома за Левски

  • 29 юли 2026 | 09:46
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Резултатът и играта в първия мач на Левски срещу Университатя бяха добри, но пък оставиха реванша напълно отворен и всякаква развръзка е възможна. В исторически план победа с 1:0 у дома в първия мач, поне засега, по-често не се е оказвала достатъчна за краен успех. При такива изходни позиции „сините“ са отпадали два пъти. Първият е от ОФИ Ираклион през 1987 година. Това се случи със загуба с 1:3 в реванша.

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Същите резултати се получиха и през 2012 година. Съперник тогава бе Сараево. Левски спечели на „Герена“ с 1:0 с гол на Симеон Райков, но загуби реванша отново с 1:3. За Левски от дузпа вкара Базил Де Карвальо. И тогава, както и сега, „сините“ ще бъдат без публика при гостуването. През 2012-а феновете на родния гранд бяха спрени на границата и не бяха допуснати да влязат в Босна и Херцеговина. Сега Левски е наказан, а по ирония на съдбата отново пръст за това имат босненци – Борац от Баня Лука.

Все пак има и нещо оптимистично след победата с 1:0 над Университатя миналия четвъртък. И то е, че единственият случай, в който този резултат се оказа достатъчен за краен успех, бе когато треньорът бе същият, който води тима и сега – Хулио Веласкес.

Това стана преди година, когато в Лигата на конференциите Левски се справи със Сабах. Борислав Рупанов вкара с глава и донесе победата с 1:0 в добавеното време на „Герена“ по време на първата среща между двата тима. „Сините“ изиграха успешно и реванша в Масазър и не просто спечелиха, ами го направиха с 2:0 след голове на Ради Кирилов и Мазир Сула.

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