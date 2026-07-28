Михов: ЦСКА е нещо велико! Трябва да смачкаме Карабах със самочувствие

Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

Бившият президент на ЦСКА и БФС Валентин Михов говори преди двубоя на "червените" срещу Карабах в Лига Европа. Някогашният шеф на клуба от Борисовата градина изрази оптимизъм, че футболистите на Христо Янев ще успеят да елиминират миналогодишния участник в плейофите на Шампионска лига.

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

"Тактическа зрялост, стратегия, важно е треньорите как ще подредят футболистите. ЦСКА има доста добри футболисти, съвети няма да давам на Христо. Момчетата трябва да си повярват, да вдигнат главите, защото ЦСКА е нещо велико. Трябва да се действа със самочувствие. Който е играл в ЦСКА, си е вдигал цената десетократно. Трябва да усетят цената на емблемата, не парите. Трябва да имат увереност в себе си. Сърцето е задължително в ЦСКА. Трябва и много разум.

ЦСКА удари Ботев (Пд) в голяма драма! Цварц и Питас са армейските капелмайстори

Карабах е един добър отбор. ЦСКА обаче ги надигра в Баку според мен. Трябва да повторим такъв добър мач, като вкараме поне 1-2 гола. Емоцията е враг. Трябва да имаш характер извън мача и характер за мача. Ние сме ЦСКА - не се плашим. В четвъртък трябва да стъпят на земята, да са непримирими, трябва да си повярват. Да ги смачкаме със самочувствие, ние сме традиционно големи. Няма как да се навеждаш. Не искам да играем назад с вратаря, а само напред. Идва ми да викам в публиката, някой ден сигурно ще цъфна и там. Четвъртък - задължителна победа!", заяви Валентин Михов пред "Червени Армейски Легенди".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google