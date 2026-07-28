ЦСКА: Европа е нашата сцена

Слушай на живо: ЦСКА - Карабах

От ЦСКА използваха социалните мрежи, за да призоват своите фенове за подкрепа в предстоящия реванш срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Преди седмица двата отбора завършиха при нулево равенство в Баку и сега "армейците" имат всички шансове да продължат напред в надпреварата.

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"Европа е нашата сцена. ЦСКА е създаден за тези мачове. СТАДИОНЪТ ЦЕЛИЯТ ЧЕРВЕН!", написаха от Борисовата градина.

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