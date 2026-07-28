Реален претендент ли е Макларън за титлата във Формула 1?

След като безспорната доминация на Мерцедес от началото на сезона вече е в миналото, Формула 1 през 2026 най-накрая се превърна във война на развитието на автомобилите, каквато винаги е обещавала да бъде с идването на новите технически правила.

След множеството подобрения от страна на Ред Бул и особено на Ферари през последните седмици, дойде ред на Макларън да добави още един елемент към своя пакет от Маями и Монреал, като представи нов под – скъп компонент, който би бил особено ефективен на писта с високо притискане като „Хунгароринг“.

At least the first place trophy remained intact this year 😂 🏆 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/xqfO1IDoXM — Formula 1 (@F1) July 28, 2026

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Това позволи на Ландо Норис да спечели първата победа на Макларън за сезона от полпозишън, въпреки че, разбира се, победата на действащия световен шампион беше всичко друго, но не и лесна. Но веднъж озовал се на чиста писта, Норис очевидно беше в собствена класа и по всичко личи, че отборът трябваше да постигне двойна победа с Оскар Пиастри, независимо от реда.

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Въпреки че Норис направи отлична втора квалификационна сесия, за да подобри представянето си от първата, в която се бореше с огромно поднасяне на излизане от последния завой, британецът взе полпозишъна пред Люис Хамилтън само с 0,012 секунди. Пилотът на Ферари беше един от няколкото състезатели, които изпитваха трудности да намерят време в последната обиколка.

Между наказанието на старта за възпрепятстване на Пиастри и допълнителните грешки от страна на Ферари в неделя, е ясно, че Скудерията не се представи на ниво и не реализира пълния си потенциал. Като се има предвид колко важна е позицията на пистата в Будапеща, полпозишън за Хамилтън или Льоклер можеше да нарисува съвсем различна картина.

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„Чистото темпо на отбора вероятно беше по-добро този уикенд, отколкото на „Спа“ или „Силвърстоун“ - каза шефът на Ферари Фред Васьор. - Бяхме начело в първата свободна тренировка, бяхме начело и във втората, успяхме да се борим за полпозишъна с Люис. Изгубихме го за 0,01 секунди и мисля, че представянето ни беше много слабо.“

Мерцедес също не успя да проведе чист уикенд, който започна с избор на грешна посока в настройките в петък, от която трябваше да се възстановява. Въпреки това, в ръцете на лидера в шампионата Кими Антонели, болидът W17 изглеждаше бърз в дългите серии в петък.

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„Целият уикенд не беше страхотен, пропускането на първата тренировка със сигурност не беше перфектно, не уцелихме настройките на 100% и винаги бяхме в ролята на догонващи“, каза Тото Волф в неделя вечерта.

Следователно Мерцедес не се чувстваше особено уверен за състезанието, но темпото на Антонели и впечатляващото възстановяване на Джордж Ръсел след лош старт показаха, че „Сребърните стрели“ също имат много скорост. Антонели загуби позиции по време на виртуалната кола за сигурност заради спрелия болид на Пиастри.

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„Ако ми бяхте казали преди състезанието, че можем да имаме подиум с Кими, щях да кажа, че го приемам веднага - добави Волф. - Но сега, като погледнем назад, преобладаващото усещане е, че трябваше да се справим по-добре.“

Колегата му от Макларън, Андреа Стела, беше напълно наясно, че колкото и отборът му да заслужава да отпразнува наградата за упоритата си работа по пускането на подобрения под преди лятната пауза, може би е постигнал повече от очакваното в Унгария, докато съперниците му са се провалили.

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„Мисля, че Ферари все още има най-доброто шаси по отношение на сцеплението в завоите. Това е много очевидно при спиране - каза Стела в събота след квалификацията. - Полпозишънът е малко надхвърляне на възможностите ни, благодарение на изпълнението и максимизирането на наличния потенциал.“

След неделното състезание Стела добави още един детайл.

„На пръв поглед изглежда, че Макларън имаше предимство в темпото - каза той. - Мисля, че особено когато Ландо поведе, това стана по-очевидно. Но в същото време тук много зависи с кой тип гуми си и на колко обиколки са те.“

„Така че не искам да правя прибързани заключения, но изглежда, че в състезанието имахме малко повече предимство, отколкото в квалификацията. Защото на практика в квалификацията разликата беше 12 хилядни, а пилотите на Ферари не направиха втори опит в третата част. Честно казано, Оскар също не го направи.“

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Така че, макар да няма нужда от прекалена реакция на първата победа на Макларън за 2026 г., шампионът при конструкторите поне разполага с инструментите да бъде в битката с Мерцедес и Ферари. Добрата новина за неутралните фенове е, че вместо един отбор да доминира, разликите са достатъчно малки, за да могат елементи като специфичните силни страни на пистата, метеорологичните условия и изпълнението на място да играят значителна роля в накланянето на везните в една или друга посока.

Наред с проблемите с надеждността, които измъчват Макларън и Мерцедес, най-голямата неизвестна е колко точно повече скорост и стабилност могат да извлекат отборите на пистата.

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Вероятно ще видим значителни пакети с подобрения от всички отбори на "Зандвоорт" и "Монца" след лятната пауза. Тези подобрения вече са в процес на разработка, докато тимовете пренасочват фокуса си към 2027 г. Така че, вместо да приемаме Унгария като моментна снимка на подреждането, сезон 2026 ще продължи да се решава от бушуващата развойна война в заводите.

„Честно казано, все още вярвам, че ако искаме да сме в позиция да се борим за победи постоянно в бъдеще, трябва да запазим фокуса си върху предоставянето на повече подобрения“, призна Стела.

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Снимки: Gettyimages