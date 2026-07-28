Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пилоти от Формула 1 отнесоха критики след фарса със сините флагове

Пилоти от Формула 1 отнесоха критики след фарса със сините флагове

  • 28 юли 2026 | 18:39
  • 519
  • 0

Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард разкритикува отборите и състезателите за начина, по който са действали по време на объркването около сините флагове по време на надпреварата в Унгария.

Повреда в системата по време на състезанието доведе до това, че известията за сини флагове не бяха изпращани до изоставащите с обиколка автомобили.

Смелата стратегия на Верстапен изненадала Ферари
Смелата стратегия на Верстапен изненадала Ферари

Проблемът предизвика сериозно недоволство сред лидерите, като Оскар Пиастри дори се удари леко с Карлос Сайнц, докато двамата се бореха за първото място. Макс Верстапен също беше разгневен от ситуацията, наричайки по отборното радио „идиоти“ тези, които не са се отдръпнали от пътя му.

Култард заяви, че неизправността на системата не е достатъчно извинение за това, че пилотите не са успели да разпознаят лидерите и да им позволят да преминат без излишно забавяне.

Bild: Ред Бул предлага нов договор на Верстапен
Bild: Ред Бул предлага нов договор на Верстапен

„Беше като първия учебен ден! И говоря за детската градина, съдейки по начина, по който пилотите реагираха на сините флагове - каза Култард в подкаста Up to Speed. - Някои ще кажат, че е имало проблем със системите за времеизмерване, но съществува такова нещо като пространствена ориентация, а и инженерите ти всъщност гледат какво се случва от бокса.“

Култард твърди, че за инженерите би било лесно да инструктират своите пилоти за приближаващите болиди в челото, просто като погледнат отвъд питуола.

Британските медии възхваляват победата на Ландо Норис в Унгария
Британските медии възхваляват победата на Ландо Норис в Унгария

„Направих този коментар по време на предаването: много малко отбори вече имат видимост от това, което галено наричаме „мястото на глупаците“ – инженерната стена, където обикновено седят инженерите и шефът на отбора“, каза той.

„В случая на Тото Волф, разбира се, той седи в бокса, но навремето те гледаха, наистина гледаха над питуола и имаха известна представа къде се намират другите коли.“

„Така че никога не можеш да предвидиш в квалификация някой да излезе от питлейна. Но в едно състезание, когато колите се движат с пълна скорост, обикновено можеш да разбереш. Е, не обикновено – абсолютно можеш да разбереш! Просто не беше достатъчно добро представяне."

"Имола" ли е фаворит за финал на сезона във Формула 1?
"Имола" ли е фаворит за финал на сезона във Формула 1?
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Британските медии възхваляват победата на Ландо Норис в Унгария

Британските медии възхваляват победата на Ландо Норис в Унгария

  • 28 юли 2026 | 16:23
  • 481
  • 0
Ще има ли битка Алпин срещу Рейсинг Булс във Формула 1?

Ще има ли битка Алпин срещу Рейсинг Булс във Формула 1?

  • 28 юли 2026 | 16:16
  • 629
  • 0
Смелата стратегия на Верстапен изненадала Ферари

Смелата стратегия на Верстапен изненадала Ферари

  • 28 юли 2026 | 15:55
  • 850
  • 1
Пирели обяви гумите за “Зандвоорт”, “Монца” и Мадрид

Пирели обяви гумите за “Зандвоорт”, “Монца” и Мадрид

  • 28 юли 2026 | 15:51
  • 448
  • 0
Какво ще прави Карлос Сайнц по време на лятната пауза във Формула 1?

Какво ще прави Карлос Сайнц по време на лятната пауза във Формула 1?

  • 28 юли 2026 | 15:29
  • 689
  • 0
Кале Рованпера отива на рали "Финландия" с колата на навигатора си

Кале Рованпера отива на рали "Финландия" с колата на навигатора си

  • 28 юли 2026 | 14:57
  • 489
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава), "червените" титуляри се завръщат

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава), "червените" титуляри се завръщат

  • 28 юли 2026 | 19:27
  • 2975
  • 11
Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

  • 28 юли 2026 | 19:15
  • 4831
  • 11
Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 29773
  • 146
Добруджа 4:0 Пирин, втори гол на Халачев

Добруджа 4:0 Пирин, втори гол на Халачев

  • 28 юли 2026 | 19:45
  • 7329
  • 11
Втора лига на живо: рецитал в Добрич

Втора лига на живо: рецитал в Добрич

  • 28 юли 2026 | 19:50
  • 49595
  • 27
Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

  • 28 юли 2026 | 16:39
  • 11602
  • 8