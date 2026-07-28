Пилоти от Формула 1 отнесоха критики след фарса със сините флагове

Бившият пилот от Формула 1 Дейвид Култард разкритикува отборите и състезателите за начина, по който са действали по време на объркването около сините флагове по време на надпреварата в Унгария.

Повреда в системата по време на състезанието доведе до това, че известията за сини флагове не бяха изпращани до изоставащите с обиколка автомобили.

Verstappen goes for a double overtake, and more! 🙌



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Проблемът предизвика сериозно недоволство сред лидерите, като Оскар Пиастри дори се удари леко с Карлос Сайнц, докато двамата се бореха за първото място. Макс Верстапен също беше разгневен от ситуацията, наричайки по отборното радио „идиоти“ тези, които не са се отдръпнали от пътя му.

Култард заяви, че неизправността на системата не е достатъчно извинение за това, че пилотите не са успели да разпознаят лидерите и да им позволят да преминат без излишно забавяне.

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„Беше като първия учебен ден! И говоря за детската градина, съдейки по начина, по който пилотите реагираха на сините флагове - каза Култард в подкаста Up to Speed. - Някои ще кажат, че е имало проблем със системите за времеизмерване, но съществува такова нещо като пространствена ориентация, а и инженерите ти всъщност гледат какво се случва от бокса.“

Култард твърди, че за инженерите би било лесно да инструктират своите пилоти за приближаващите болиди в челото, просто като погледнат отвъд питуола.

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„Направих този коментар по време на предаването: много малко отбори вече имат видимост от това, което галено наричаме „мястото на глупаците“ – инженерната стена, където обикновено седят инженерите и шефът на отбора“, каза той.

„В случая на Тото Волф, разбира се, той седи в бокса, но навремето те гледаха, наистина гледаха над питуола и имаха известна представа къде се намират другите коли.“

„Така че никога не можеш да предвидиш в квалификация някой да излезе от питлейна. Но в едно състезание, когато колите се движат с пълна скорост, обикновено можеш да разбереш. Е, не обикновено – абсолютно можеш да разбереш! Просто не беше достатъчно добро представяне."

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Снимки: Gettyimages