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ЦСКА 1948 предизвикал шок в efbet Лига, Найденов разкри причината

  • 26 юли 2026 | 11:05
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Основният спонсор на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, излезе с коментар по повод снощната домакинска победа с 2:1 над Ботев (Враца). Тя бе постигната, след като "червените" смениха цялата си титулярна 11-ка, стартирала преди три дни срещу Спартак в Търнава.

"Приполенд нюз са в шок…. още се чудят и чешат по плешивите кратунки как отбор с 11 промени си бие Ботев Враца с лекота. Гостите не са лош отбор, 9 мача нямаха загуба… Приполенд нюз пишат, че ЦСКА 1948 играл с 11 резерви и победил.

Грешка! В ЦСКА няма резерви, разчита се на всеки, по всяко време…игрови ритъм, минути, ала енд бала, това са най-високото ниво футболни оператори. Целта е постигната, победа в Ефбет Лига и за най-важният мач, този с Търнава, имаме достатъчно свежи играчи да изиграем мача на възможно най-високо ниво", пише Найденов.

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