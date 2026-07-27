ЦСКА 1948 се готви в пълен състав за реванша срещу Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 проведе последната си тренировка преди реванша срещу Спартак (Търнава) от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Заниманието се състоя на стадиона в Бистрица, тъй като Националният стадион „Васил Левски“ е с натоварена програма в дните преди срещата.

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Добрата новина за старши треньора Александър Александров е, че всички 23 картотекирани футболисти са на разположение. Така наставникът няма кадрови проблеми и ще може да избира измежду пълния състав за важния европейски сблъсък.

С оглед на реванша Александров даде почивка на част от основните си играчи при победата над Ботев (Враца) в efbet Лига. Ротациите бяха направени с цел тимът да бъде в оптимално физическо състояние за двубоя със словаците. Двубоят срещу Спартак (Търнава) е утре в 20:00 часа българско време.

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