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  3. ЦСКА 1948 се готви в пълен състав за реванша срещу Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 се готви в пълен състав за реванша срещу Спартак (Търнава)

  • 27 юли 2026 | 18:45
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ЦСКА 1948 проведе последната си тренировка преди реванша срещу Спартак (Търнава) от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Заниманието се състоя на стадиона в Бистрица, тъй като Националният стадион „Васил Левски“ е с натоварена програма в дните преди срещата.

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Добрата новина за старши треньора Александър Александров е, че всички 23 картотекирани футболисти са на разположение. Така наставникът няма кадрови проблеми и ще може да избира измежду пълния състав за важния европейски сблъсък.

С оглед на реванша Александров даде почивка на част от основните си играчи при победата над Ботев (Враца) в efbet Лига. Ротациите бяха направени с цел тимът да бъде в оптимално физическо състояние за двубоя със словаците. Двубоят срещу Спартак (Търнава) е утре в 20:00 часа българско време.

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