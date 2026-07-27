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  3. Спартак (Търнава) с тренировка на българска земя преди мача с ЦСКА 1948

Спартак (Търнава) с тренировка на българска земя преди мача с ЦСКА 1948

  • 27 юли 2026 | 18:57
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Спартак (Търнава) с тренировка на българска земя преди мача с ЦСКА 1948

Словашкият Спартак (Търнава) проведе официалната си тренировка на стадиона в Бистрица преди утрешния мач реванш с ЦСКА 1948.

Бивша звезда на Левски аут за ЦСКА 1948
Бивша звезда на Левски аут за ЦСКА 1948

Малко по-рано пък старши треньорът на тима Антонио Муньос даде пресконференция пред медиите в която разкри, че от групата за двубоя е отпаднал един от най-опитните в състава Роман Прохазка.

Първият двубой между двата тима завърши при нулево равенство, а срещата реванш от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите е утре от 20:00 часа българско време на националния стадион „Васил Левски“.

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