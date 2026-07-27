Старши треньорът на Спартак (Търнава): Очаквам равностоен реванш

Старши треньорът на Спартак (Търнава) Антонио Муньос даде пресконференция пред медиите преди мача реванш срещу ЦСКА 1948 от втория кръг на Лига на конференциите. Треньорът коментира, защо Роман Прохазка не е попаднал в групата и разкри очакванията си за мача.

Спартак (Търнава) с тренировка на българска земя преди мача с ЦСКА 1948

„В крайна сметка разполагаме с дадена група от играчи. Трябваше да вземем решение – доведохме 20 състезателя и преценихме да включим друг. Не съм съвсем съгласен с това. Честно казано, според мен двубоят беше 50 на 50. Те имаха своите възможности, ние – също. Очаквам и реваншът да бъде сходен – равностоен мач, в който отборът с по-добра реализация пред гола ще продължи напред. Ще бъдем смели. За нас няма значение дали сме гости или домакини – подготвяме се по абсолютно същия начин. Очаквам отворен мач. И двата тима имат шансове да се класират и, както казах, всичко ще се реши от ефективността пред гола".

ЦСКА 1948 се готви в пълен състав за реванша срещу Спартак (Търнава)

Наставникът коментира и последният мач от първенството.

„Ако погледнете статистиката, бяхме по-добрият отбор на терена и имахме своите шансове. Винаги е трудно да превключиш от европейски мач към двубой от местното първенство. Ако проверите резултатите на останалите тимове от нашето първенство, които участват в Европа, ще видите, че с изключение на Слован, всички останали завършиха наравно. Случват се такива неща, но миналото си е минало. Гледаме напред и това няма да ни повлияе“, завърши той.

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Един от футболистите на тима Марин Лаушич пък открои Русев като най-опасния за българския тим.

„ЦСКА е добър отбор с много силни индивидуални състезатели, особено в атака. За мен Русев е най-добрият им играч. Ние обаче не можем да се адаптираме спрямо един футболист – ще играем нашия си футбол. Разбира се, че има известно предимство, когато играеш у дома – това е нормално. Ние обаче сме професионални футболисти и разликата между това да си домакин или гост не трябва да оказва толкова голямо влияние. Може би има леко предимство за тях, но нищо решаващо“.

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