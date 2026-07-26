ЦСКА 1948 пусна билетите за реванша със Спартак (Търнава)

От ЦСКА 1948 пуснаха билетите за двубоя реванш от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите срещу Спартак (Търнава).
Ето какво написаха от клуба:
Билетите за реванша със Спартак (Търнава) вече са в продажба!
Армейци, подкрепете ЦСКА в решаващия двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите!
Цени на билетите:Сектор А, блокове 10, 11, 12, 13 и 14 – 20 €
Сектор А, блокове 8 и 9, както и ложа 7 – 40 €
ВИП ложа и ложи 3, 4 и 8 – 60 €
Феновете на ЦСКА ще бъдат настанени в Сектор А като ще влизат през вход 25.
Привържениците на Спартак (Търнава) ще бъдат настанени в Сектор Б, блок 26, вход 10.
Билетите могат да бъдат закупени онлайн, в партньорската мрежа на Eventim, както и в деня на мача от билетната каса на ул. „Ген. Гурко“, която ще отвори в 18:00 ч.
Закупете своя билет тук:https://shorturl.at/uDJfP
Очакваме ви, армейци! Заедно към следващия европейски успех!