Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 пусна билетите за реванша със Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 пусна билетите за реванша със Спартак (Търнава)

  • 26 юли 2026 | 17:24
  • 512
  • 1
ЦСКА 1948 пусна билетите за реванша със Спартак (Търнава)

От ЦСКА 1948 пуснаха билетите за двубоя реванш от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите срещу Спартак (Търнава).

Ето какво написаха от клуба:

Билетите за реванша със Спартак (Търнава) вече са в продажба!
Армейци, подкрепете ЦСКА в решаващия двубой от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите!

Цени на билетите:Сектор А, блокове 10, 11, 12, 13 и 14 – 20 €
Сектор А, блокове 8 и 9, както и ложа 7 – 40 €
ВИП ложа и ложи 3, 4 и 8 – 60 €
Феновете на ЦСКА ще бъдат настанени в Сектор А като ще влизат през вход 25.
Привържениците на Спартак (Търнава) ще бъдат настанени в Сектор Б, блок 26, вход 10.
Билетите могат да бъдат закупени онлайн, в партньорската мрежа на Eventim, както и в деня на мача от билетната каса на ул. „Ген. Гурко“, която ще отвори в 18:00 ч.
Закупете своя билет тук:https://shorturl.at/uDJfP

Очакваме ви, армейци! Заедно към следващия европейски успех!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

  • 26 юли 2026 | 16:41
  • 2421
  • 1
Спартак (Варна) продаде всички билети за дербито

Спартак (Варна) продаде всички билети за дербито

  • 26 юли 2026 | 16:41
  • 960
  • 4
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Ботев (Пловдив)

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Ботев (Пловдив)

  • 26 юли 2026 | 16:20
  • 2237
  • 13
Левски разясни как ще се процедира за реванша - Веласкес говори в България

Левски разясни как ще се процедира за реванша - Веласкес говори в България

  • 26 юли 2026 | 16:18
  • 1301
  • 1
Взривен старт за нов в Ботев (Ихтиман)

Взривен старт за нов в Ботев (Ихтиман)

  • 26 юли 2026 | 15:17
  • 891
  • 0
Нападател се завърна в Секирово

Нападател се завърна в Секирово

  • 26 юли 2026 | 15:07
  • 604
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

11-те на Черно море и Спартак (Варна)

  • 26 юли 2026 | 17:58
  • 921
  • 0
Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

Левски: "Синята" публика е над дребните сплетни, отново изнесе урок по човечност

  • 26 юли 2026 | 11:19
  • 21745
  • 134
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 25526
  • 16
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 12721
  • 0
Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

Юбилейният дух води Локомотив (Пд) към първи точки срещу Септември

  • 26 юли 2026 | 07:30
  • 10321
  • 8
Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

Джошуа оцеля след два нокдауна и вече гледа към дългоочаквания бой с Фюри

  • 26 юли 2026 | 03:56
  • 53294
  • 34