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Любо Руйков с точка в четвъртия кръг на Формула 4 Италия

  • 28 юли 2026 | 18:31
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Любо Руйков с точка в четвъртия кръг на Формула 4 Италия

Българският пилот в италианската Формула 4 Любо Руйков спечели още една точка в шампионата, след като завърши 15-и в първото състезание на „Муджело“.

В двете квалификационни състезание Любо записа 15-о и 16-о място, като и в двата случая прогресира спрямо стартовата си позиция – първата надпревара той потегли 19-и, а във втората – 22-и.

Любо Руйков: Продължаваме да търсим скорост
Любо Руйков: Продължаваме да търсим скорост

Руйков обаче нямаше късмет във финала на четвъртия кръг от шампионата – той стартира 29-и, но още в първата обиколка беше ударен отзад от негов съперник и това го извади от състезанието.

Проблемите на тима на Любо Трайдънт с автомобила му продължиха и на сложната и технична писта „Муджело“, както и на другите трасета болидът с №73 страда от липса на максимална скорост.

Любо Руйков: На "Зандвоорт" беше много интересно и трудно, спечелих много битки
Любо Руйков: На "Зандвоорт" беше много интересно и трудно, спечелих много битки

„Надявах се, че на „Муджело“ ще има промяна, пистата е трудна и там може да се направи разлика, аз мога да съм бърз на нея, но когато имаш дефицит на скорост, това просто няма как да стане“, заяви за Sportal.bg Руйков.

След първите 4 кръга за сезона в италианската Формула 4 Руйков заема 36-ото място в общото подреждане с 9 точки, като досега точки са събрали 45 пилоти от общо 58 стартирали в първенството. В класирането при дебютантите Руйков заема 7-ото място от 24 пилоти.

Любо Руйков със силно каране на "Зандвоорт"
Любо Руйков със силно каране на "Зандвоорт"
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