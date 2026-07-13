Любо Руйков на два пъти се доближи до топ 20 на „Зандвоорт“

Две класирания близо до топ 20 записа българският пилот Любослав Руйков при дебюта си в британската Формула 4 на пистата „Зандвоорт“.

В първото състезание за уикенда Любо се класира 11-и, а в следващите два старта завърши 27-и и 25-и, като отново положи сериозни усилия да си пробие път напред в класирането.

11-о място за Любо Руйков в първия старт на „Зандвоорт“

В първата надпревара Руйков завърши 3-и сред дебютантите, във втората остана 9-и, а в третата – 8-и при новаците.

Този сезон Руйков записа стартове освен във Формула 4 Италия, където е основната му кампания, също така и във Формула 4 Централна Европа, в европейския шампионат във Формула 4 и в британското първенство.

Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4

Във Формула 4 Великобритания Любо дебютира и за нов тим – Virtuosi Racing, като демонстрира изключително бързо сработване с отбора и новия му състезателен инженер.

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