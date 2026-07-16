Любо Руйков: На "Зандвоорт" беше много интересно и трудно, спечелих много битки

Българският пилот Любослав Руйков дебютира през изминалия уикенд във Формула 4 Великобритания, при това на легендарната писта „Зандвоорт“. Любо кара за нов отбор, с нов състезателен инженер и започна повече от успешно уикенда – 7-о място в първата свободна тренировка и 11-а позиция в първото от трите състезания.

„Да, в първия ден от уикенда буквално учих пистата, другите бяха карали 4 дни тестове там – обясни за Sportal.bg Руйков. – И веднага 7-о място в първата тренировка, а във втората нямах нито една чиста обиколка.

Missed all the Saturday action?

Let us catch you up 🎞️#BritishF4 pic.twitter.com/EJdkZK08ik — Wera Tools British F4 (@BritishF4) July 11, 2026

Любо Руйков със силно каране на "Зандвоорт"

„За квалификацията сменихме спирачките, тъй като дотогава много лесно блокираха задните колела, което ми пречеше. Но с новите спирачки поведението на колата се промени много, трябваше да спирам със 7-8 метра по-рано преди завоите и изостанах. Имах темпо да съм в топ 10 в квалификацията, но не и с това по-ранно спиране.

„В първото състезание стартирах 15-и и завърших 11-и, като надпреварата беше накъсана от поредица излизания на колата за сигурност на пистата – допълни Руйков. – Във второто състезание стартирах 21-и, успях да изляза 15-и, като сигурно карахме само 2 обиколки при зелен флаг. Наказаха ме с 5 секунди заради фалстарт, колата ми мръдна сигурно с 2 сантиметра и това ме извади от топ 20.

11-о място за Любо Руйков в първия старт на „Зандвоорт“

„Стигаме и до третото състезание – стартирах много силно, спечелих няколко позиции. Но пред мен друг пилот излезе от пистата, тръгна да се връща и мина през предното ми крило. Трябваше да спирам в бокса за нов нос, върнах се последен и оттам нататък нямаше как да съм напред. На "Зандвоорт" беше интересно, но и много трудно. Спечелих много битки, направих много изпреварвания.

„Доволен съм от уикенда, въпреки че класиранията не отговарят на темпото ми – обясни Любо. – Британската Формула 4 е много конкурентна, разликите са много малки, шампионатът е много силен, по-силен от Формула 4 Италия, където нивото също е много високо.

„Доволен съм и от работата ми с Argenti Motorsport, тимът е много по-опитен, състезателният ми инженер беше много добър, много добре се разбирахме. Искам отново да стартирам във Формула 4 Великобритания, да видим дали ще стане.“

Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4

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