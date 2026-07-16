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Любо Руйков: На "Зандвоорт" беше много интересно и трудно, спечелих много битки

  • 16 юли 2026 | 14:07
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Любо Руйков: На "Зандвоорт" беше много интересно и трудно, спечелих много битки

Българският пилот Любослав Руйков дебютира през изминалия уикенд във Формула 4 Великобритания, при това на легендарната писта „Зандвоорт“. Любо кара за нов отбор, с нов състезателен инженер и започна повече от успешно уикенда – 7-о място в първата свободна тренировка и 11-а позиция в първото от трите състезания.

„Да, в първия ден от уикенда буквално учих пистата, другите бяха карали 4 дни тестове там – обясни за Sportal.bg Руйков. – И веднага 7-о място в първата тренировка, а във втората нямах нито една чиста обиколка.

Любо Руйков със силно каране на "Зандвоорт"
Любо Руйков със силно каране на "Зандвоорт"

„За квалификацията сменихме спирачките, тъй като дотогава много лесно блокираха задните колела, което ми пречеше. Но с новите спирачки поведението на колата се промени много, трябваше да спирам със 7-8 метра по-рано преди завоите и изостанах. Имах темпо да съм в топ 10 в квалификацията, но не и с това по-ранно спиране.

„В първото състезание стартирах 15-и и завърших 11-и, като надпреварата беше накъсана от поредица излизания на колата за сигурност на пистата – допълни Руйков. – Във второто състезание стартирах 21-и, успях да изляза 15-и, като сигурно карахме само 2 обиколки при зелен флаг. Наказаха ме с 5 секунди заради фалстарт, колата ми мръдна сигурно с 2 сантиметра и това ме извади от топ 20.

11-о място за Любо Руйков в първия старт на „Зандвоорт“
11-о място за Любо Руйков в първия старт на „Зандвоорт“

„Стигаме и до третото състезание – стартирах много силно, спечелих няколко позиции. Но пред мен друг пилот излезе от пистата, тръгна да се връща и мина през предното ми крило. Трябваше да спирам в бокса за нов нос, върнах се последен и оттам нататък нямаше как да съм напред. На "Зандвоорт" беше интересно, но и много трудно. Спечелих много битки, направих много изпреварвания.

„Доволен съм от уикенда, въпреки че класиранията не отговарят на темпото ми – обясни Любо. – Британската Формула 4 е много конкурентна, разликите са много малки, шампионатът е много силен, по-силен от Формула 4 Италия, където нивото също е много високо.

„Доволен съм и от работата ми с Argenti Motorsport, тимът е много по-опитен, състезателният ми инженер беше много добър, много добре се разбирахме. Искам отново да стартирам във Формула 4 Великобритания, да видим дали ще стане.“

Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4
Любо Руйков записа 7-о време в британската Формула 4
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