Къде ще завърши сезон 2026 във Формула 1?

След като вчера Формула 1 официално обяви завръщането на Гран При на Бахрейн в календара си за 2026 година, фокусът на всички се насочва към финалните два кръга за сезона, които по програма трябва да се проведат в Катар и Абу Даби.

Както е известно, заради конфликта в Близкия изток, Гран При на Бахрейн ще се проведе в Малайзия на пистата „Сепанг“, която ще се завърне в календара на Формула 1 след 9-годишно отсъствие. В същото време съдбата на състезанията в Катар (29 ноември) и Абу Даби (6 декември) все още остава несигурно.

An iconic circuit, Sepang has delivered some classic F1 moments!



It will join the 2026 calendar to host the Bahrain Grand Prix later this year from 2-4 October#F1 pic.twitter.com/hXyMEmcJLY — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

В падока на Формула 1 се въртят няколко възможни сценария за финала на сезона, а желанието на всички е решението за това да бъде взето възможно най-скоро. Най-крайната опция е надпреварите в Катар и Абу Даби просто да бъдат отменени и шампионатът да завърши в Лас Вегас на 21 ноември, което обаче ще доведе до загуба на приходи от рекламни договори.

Поради тази причина Формула 1 ще направи всичко по силите си да спаси поне едно от двете състезания, организирайки алтернативен старт, най-вероятно в Европа. Предвид периода от годината, възможните локации за една такава извънредна надпревара не са много.

За 4-ти път писта ще приеме чуждо състезание във Формула 1

Водещите опции са две – „Портимао“ в Португалия и „Имола“ в Италия. От тях по-вероятният избор изглежда португалското трасе, което така или иначе ще се завърне в календара догодина с двугодишен контракт. Неговото основно предимство е фактът, че в края на ноември и началото на декември температурите там са значително по-високи от тези в Имола.

Ако Португалия бъде избрана за домакин на финалното състезание за сезон 2026 във Формула 1, то най-вероятно ще се проведе на 6 декември. Причината за това се крие във факта, че на 22 ноември „Портимао“ ще приеме MotoGP и няма да има достатъчно време керванът на MotoGP да се изнесе от пистата и този на Формула 1 да се нанесе за състезание на 29 ноември.

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Снимки: Gettyimages