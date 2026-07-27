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Къде ще завърши сезон 2026 във Формула 1?

  • 27 юли 2026 | 10:33
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След като вчера Формула 1 официално обяви завръщането на Гран При на Бахрейн в календара си за 2026 година, фокусът на всички се насочва към финалните два кръга за сезона, които по програма трябва да се проведат в Катар и Абу Даби.

Както е известно, заради конфликта в Близкия изток, Гран При на Бахрейн ще се проведе в Малайзия на пистата „Сепанг“, която ще се завърне в календара на Формула 1 след 9-годишно отсъствие. В същото време съдбата на състезанията в Катар (29 ноември) и Абу Даби (6 декември) все още остава несигурно.

В падока на Формула 1 се въртят няколко възможни сценария за финала на сезона, а желанието на всички е решението за това да бъде взето възможно най-скоро. Най-крайната опция е надпреварите в Катар и Абу Даби просто да бъдат отменени и шампионатът да завърши в Лас Вегас на 21 ноември, което обаче ще доведе до загуба на приходи от рекламни договори.

Поради тази причина Формула 1 ще направи всичко по силите си да спаси поне едно от двете състезания, организирайки алтернативен старт, най-вероятно в Европа. Предвид периода от годината, възможните локации за една такава извънредна надпревара не са много.

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Водещите опции са две – „Портимао“ в Португалия и „Имола“ в Италия. От тях по-вероятният избор изглежда португалското трасе, което така или иначе ще се завърне в календара догодина с двугодишен контракт. Неговото основно предимство е фактът, че в края на ноември и началото на декември температурите там са значително по-високи от тези в Имола.

Ако Португалия бъде избрана за домакин на финалното състезание за сезон 2026 във Формула 1, то най-вероятно ще се проведе на 6 декември. Причината за това се крие във факта, че на 22 ноември „Портимао“ ще приеме MotoGP и няма да има достатъчно време керванът на MotoGP да се изнесе от пистата и този на Формула 1 да се нанесе за състезание на 29 ноември.

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Снимки: Gettyimages

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