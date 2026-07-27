Славчев: В Карабах няма хаос, Гурбанов може да подготви тактически капан за ЦСКА

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Бившият национал на България Симеон Славчев коментира в студио Дерби българското първенство и мачовете на родните ни представители в европейските клубни турнири. Славчев обърна по-сериозно внимание на мача реванш между ЦСКА и Карабах, защото полузащитникът имаше престой именно в азербайджанския гранд.

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„Много сравнения може да направим между Карабах и ЦСКА. Карабах е символ на Азербайджан, доста хора подкрепят отбора, но в никакъв случай не може да се сравнява с ЦСКА по фенска маса и подкрепа. Гурбан Гурбанов е повече от 15 години треньор в клуба. Той също в началото не е бил готов. Но сега е изградил стил, изградил е клуба от основи. Има думата в клуба относно трансфери, политика, начин на тренировки, абсолютно всичко. В Карабах има идентичност и стил, никакъв хаос. Във всяко едно ниво на отбора. Има сигурност и се чакат резултатите. И засега Карабах показва, че може да постига резултати в Европа. Бюджетът не е свръх огромен. Хубавото при ЦСКА е, че с тази финансова мощ тръгнаха правилно – изграждане на стадион, детско-юношеска школа, тренировъчна база. И след това гледаш футболисти, треньор и бъдещи успехи“, анализира Славчев.

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„При Карабах няма хаос, дали падат или побеждават, те си следват философията. Относно мача в Баку бях казал, че 0:0 би бил позитивен резултат за ЦСКА спрямо моментното състояние. Ако феновете успеят да напълнят стадиона и направят една приятно атмосфера това би помогнало на футболистите индивидуално. Тук е интересен сблъсъка, защото Гурбан Гурбанов анализира много в дълбоки детайли футболистите и начина на игра и може да подложи тактически капан. В същото време Христо Янев ме впечатли, когато след мача каза, че е имал нещо в предвид и че планът му е сработил. Но нека да видим в реванша какъв подход ще предприеме. Дали може да се опита да ги надиграе и победи или ще търси точно този вариант 0:0 и продължения и дузпи“, завърши бившият национал.

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