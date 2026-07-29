Хартс отново показа, че има много да наваксва в Европа

Шотландският вицешампион Хартс напусна Шампионската лига безславно, след като допусна ново поражение с 0:2 от тима на Щурм (Грац). Австрийците бяха взели първия мач с 4:0, а сега след успеха си на Острова прогресираха напред с общ резултат 6:0. Този път попаденията вкараха Симон Сейдъл (64') и Емран Согло (68') в разстояние от четири минути през второто полувреме. В спор за място на плейофите в най-престижния европейски клубен турнир Щурм ще играе с по-добрия измежду Фенербахче и Гурник (Забже). Турците имат аванс от 1:0 след първия мач, а реваншът Полша е в днешния 29-и юли (сряда) от 21:00 часа българско време.

Hearts Champions League journey is over ❌



They now drop into the Europa League third qualifying round and will play the winner of Benfica v St Gallen.#BBCFootball pic.twitter.com/qsxIosdX4P — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) July 28, 2026

Шотландците пък ще играят с някой измежду Бенфика и Санкт Гален в третия предварителен кръг на Лига Европа. "Орлите" допуснаха изненадващо поражение с 1:2 първия мач миналата седмица. Реваншът е на 30-и юли (четвъртък).

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