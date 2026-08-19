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Щастлива развръзка за футболиста от Серия А, който за малко да се удави в басейн

  • 19 авг 2026 | 02:05
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Щастлива развръзка за футболиста от Серия А, който за малко да се удави в басейн

Нападателят на Каляри Яел Трепи е излязъл от кома след хоспитализация заради инцидент в басейн на Сардиния, съобщава Sky News. 20-годишният футболист е загубил съзнание в басейн на вила в неделя вечер. След инцидента той е бил откаран по спешност в болница, където е бил интубиран. От лечебното заведение съобщиха, че състоянието му се е подобрило.

Футболист от Серия А е превозен с хеликоптер, след като почти се е удавил в басейн
Футболист от Серия А е превозен с хеликоптер, след като почти се е удавил в басейн

„Пациентът напълно възстанови съзнанието си“, се казва в информацията на болницата.

Трепи е юноша на Каляри. Нападателят е част от първия отбор на италианския клуб от февруари 2026 г. През миналия сезон французинът записа осем мача в Серия А и отбеляза един гол.

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