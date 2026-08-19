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Пойет може да стане национален селекционер

  • 19 авг 2026 | 02:12
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Пойет може да стане национален селекционер

Густаво Пойет може да се завърне на треньорската сцена като национален селекционер. 58-годишният уругвайски специалист е свободен агент и е сред финалистите за поста селекционер на Алжир. От Алжирската футболна федерация са поставили Пойет сред вариантите за наследник на Владимир Петкович начело на „пустинните лисици“.

Кандидатурата на бившия треньор на Бордо и бивш селекционер на Гърция се приема сериозно заради опита му на високо международно ниво, характера му и богатата му визитка.

Ситуацията обаче все още не е решена, тъй като интерес към Пойет има и от Южна Корея. Южнокорейската федерация също е харесала профила на уругваеца и работи зад кулисите, за да го убеди да поеме националния отбор.

Така Пойет се оказва между две възможности – Алжир и Южна Корея, като предстои да стане ясно коя федерация ще успее да го привлече.

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