Пойет може да стане национален селекционер

Густаво Пойет може да се завърне на треньорската сцена като национален селекционер. 58-годишният уругвайски специалист е свободен агент и е сред финалистите за поста селекционер на Алжир. От Алжирската футболна федерация са поставили Пойет сред вариантите за наследник на Владимир Петкович начело на „пустинните лисици“.

Кандидатурата на бившия треньор на Бордо и бивш селекционер на Гърция се приема сериозно заради опита му на високо международно ниво, характера му и богатата му визитка.

Ситуацията обаче все още не е решена, тъй като интерес към Пойет има и от Южна Корея. Южнокорейската федерация също е харесала профила на уругваеца и работи зад кулисите, за да го убеди да поеме националния отбор.

Така Пойет се оказва между две възможности – Алжир и Южна Корея, като предстои да стане ясно коя федерация ще успее да го привлече.

🚨 EXCLU Onze Mondial : Gustavo Poyet en négociations très avancées avec l'Algérie🇩🇿 !



Les discussions sont très mûres entre la FAF et Gustavo Poyet pour le banc des Verts. Séduit par l'Algérie, l'entraîneur uruguayen est aussi courtisé par la Pologne et l'Afrique du Sud. pic.twitter.com/L2VbYMUbQY — Onze Mondial (@OnzeMondial) August 18, 2026

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