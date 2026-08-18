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Динамо пропиля два гола аванс в Загреб и сам си усложни реванша в Норвегия

  • 18 авг 2026 | 23:58
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Динамо (Загреб) и Викинг направиха зрелищно равенство 2:2 в първия плейофен мач от Шампионската лига помежду си. Дион Бельо (6') и Матео Лисица (10') дадоха аванс на хърватите, които обаче още до почивката се пропукаха и позволиха изравняване заради попаденията на Петер Кристиансен (26') и Златко Трипич (39').

Стартът на „Максимир" бе повече от мечтан и за откриващите десетина минути домакините накараха митичния стадион да изригне на два пъти. Първо, Бельо се ориентира прекрасно и спечели битката за високата топка, за да я насочи след това във вратата, пазена от Арилд Йостбьо.

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Първоначално останаха съмнения относно редовността на попадението, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че всичко е било наред, а главният съдия Сердар Гьозюбююк посочи центъра.

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Само 120 секунди след подновяването на играта дойде и новият шок за гостите. Авторът на първото попадение Бельо се прояви като изключително креативен играч и блесна с асистенция, давайки решителния пас към Лисица, който покачи.

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В 23-тата минута Миха Зайц като че ли пропусна да реши всичко. Играчът на хърватите получи отлично подаване в наказателното поле и стреля вляво.

Този пропуск определено имаше влияние, тъй като ако топката се бе озовала в норвежката врата за трети път тогава, само три минути по-късно скандинавците нямаше да могат да нанесат важен психологически удар. Гостите намериха как да центрират топката в пеналтерията на съперника и Кристиансен намали изоставането на своите до само един гол.

Десетина минути по-късно нещата се повториха и Зайц завъртя коварно центриране от корнер, което не доведе до гол и Златко Трипич се разписа, за да възстанови равенството, връщайки всичко в началната ситуация.

Веднага след това домакините тръгнаха напред и предизвикаха страховита буря пред вратата на съперника до почивката, но не съумяха да се разпишат за трети път.

През второто полувреме домакините продължиха да доминират и в 55-ата минута Лука Стойкович засече опасно центриране с глава.

В 65-ата минута Сердар Гьозюбююк показа първия картон в срещата и оцвети в „жълто" Джо Бел от гостите.

В 73-тата минута Мислав Оршич можеше да донесе победата за домакините, но стражът Арилд Йостбьо демонстрира впечатляващ рефлекс.

До края балканците доминираха изцяло, но така и не вкараха отново и всичко остана да се реши на реванша на Скандинавския полуостров, който предстои на 26 август (сряда) от 22:00 часа българско време.

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