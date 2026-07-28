Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Загреб)
  3. Швейцарският шампион преклони глава на "Максимир" след червен картон, показан от Гидженов

Швейцарският шампион преклони глава на "Максимир" след червен картон, показан от Гидженов

  • 28 юли 2026 | 23:52
  • 706
  • 0
Швейцарският шампион преклони глава на "Максимир" след червен картон, показан от Гидженов

Динамо (Загреб) записа драматична победа с 3:2 над швейцарския шампион Тюн и се класира за третия предварителен кръг на шампионската лига. Хърватите изоставаха с два гола четвърт час преди края на редовното време, но пратиха мача в продължения и там го решиха, след като първия двубой бе завършил при равенство 1:1. Момчетата от Западните Балкани продължиха напред след успех в общия резултат с 4:3.

Срещата ще бъде запомнена и със своята българска следа, тъй като главен съдия на мача бе Радослав Гидженов. Неговата най-важна проява дойде в 67-ата минута на двубоя, когато остави гостите с човек по-малко заради директен червен картон.

Гостите стартираха много силно и през първата половина на откриващото полувреме те вкараха два бързи гола. Първо, в 4-ата минута Брайтън Лабо откри резултата, а след него в 22-рата Марко Бюрки покачи.

Нататък швейцарците се окопитиха и бяха близо до това да не се пропукат, но тогава дойде онзи момент в средата на второто полувреме и родният рефер Гидженов изгони Марко Бюрки.

Това бе добре дошло за хърватите, които най-накрая успяха да пречупят отбраната на съперника и в 74-ата минута Дион Бельо намали изоставането на своите. Само пет минути по-късно в 79-ата пък Лукас Касавенда възстанови равенството и направи резултатът 3:3 в общия резултат.

Това означаваше, че ако до края не падне нов гол в една от двете врати, съперниците трябваше да се отправят към етап на две продължения по 15 минути. Точно така и се случи, а там швейцарските първенци продължиха да се опълчват на съперника си, който бе амбициран да реши всичко преди евентуалното изпълнение на дузпи.

Именно това се случи, след като във второто продължение домакините вкараха скъпоценния трети гол. Той бе дело на Морис Валинчич в 112-тата минута, след което повече попадения нямаше и така възпитаниците на Марио Ковачевич си гарантираха минимум участие в основната схема на Лигата на конференциите.

Ето кои са първите шест тима, прескочили втория кръг от пресявките в Шампионската лига
Ето кои са първите шест тима, прескочили втория кръг от пресявките в Шампионската лига

В спор за място на плейофите хърватските шампиони ще срещнат някой измежду Клаксивар и Кауно (Жалгирис), които в първия мач преди седмица направиха нулево равенство, а ответния сблъсък е в утрешния 29-и юли (сряда).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Десетима от Вардар рухнаха в реванша с Рига

Десетима от Вардар рухнаха в реванша с Рига

  • 28 юли 2026 | 22:48
  • 1092
  • 1
Шведи изхвърлиха от ШЛ бившия отбор на Кун Теменужков

Шведи изхвърлиха от ШЛ бившия отбор на Кун Теменужков

  • 28 юли 2026 | 22:12
  • 2077
  • 1
Аполон разби Дила Гори и в реванша, бивша звезда на Левски с гол

Аполон разби Дила Гори и в реванша, бивша звезда на Левски с гол

  • 28 юли 2026 | 22:08
  • 1799
  • 0
Ето кои са първите шест тима, прескочили втория кръг от пресявките в Шампионската лига

Ето кои са първите шест тима, прескочили втория кръг от пресявките в Шампионската лига

  • 29 юли 2026 | 00:48
  • 14216
  • 1
Мануел Нойер потвърди, че краят на кариерата му наближава

Мануел Нойер потвърди, че краят на кариерата му наближава

  • 28 юли 2026 | 21:26
  • 1659
  • 0
Реал Мадрид и Моуриньо с първа голяма победа в контролите

Реал Мадрид и Моуриньо с първа голяма победа в контролите

  • 28 юли 2026 | 21:18
  • 13396
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

ЦСКА 1948 успя в Европа! Драма с дузпи изпрати "червените" в третия кръг на ЛК

  • 28 юли 2026 | 23:13
  • 43160
  • 367
Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

Последни новини от Левски и тренировката на "сините"

  • 28 юли 2026 | 19:15
  • 30302
  • 64
Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

Добър или лош - няма значение! Измъкнете отбора, когато е в дупка! 3-4 хиляди са нищо за мащабите на ЦСКА

  • 28 юли 2026 | 17:04
  • 53923
  • 230
Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

Левски излиза на най-красивия стадион в Румъния

  • 28 юли 2026 | 20:49
  • 14353
  • 49
Очертаха терена на "Армията"

Очертаха терена на "Армията"

  • 28 юли 2026 | 16:12
  • 43956
  • 175
Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

Манчини официално се завръща начело на Италия, друга голяма фигура замества Малдини

  • 28 юли 2026 | 16:39
  • 21217
  • 15