Швейцарският шампион преклони глава на "Максимир" след червен картон, показан от Гидженов

Динамо (Загреб) записа драматична победа с 3:2 над швейцарския шампион Тюн и се класира за третия предварителен кръг на шампионската лига. Хърватите изоставаха с два гола четвърт час преди края на редовното време, но пратиха мача в продължения и там го решиха, след като първия двубой бе завършил при равенство 1:1. Момчетата от Западните Балкани продължиха напред след успех в общия резултат с 4:3.



Срещата ще бъде запомнена и със своята българска следа, тъй като главен съдия на мача бе Радослав Гидженов. Неговата най-важна проява дойде в 67-ата минута на двубоя, когато остави гостите с човек по-малко заради директен червен картон.



Гостите стартираха много силно и през първата половина на откриващото полувреме те вкараха два бързи гола. Първо, в 4-ата минута Брайтън Лабо откри резултата, а след него в 22-рата Марко Бюрки покачи.



Нататък швейцарците се окопитиха и бяха близо до това да не се пропукат, но тогава дойде онзи момент в средата на второто полувреме и родният рефер Гидженов изгони Марко Бюрки.



Това бе добре дошло за хърватите, които най-накрая успяха да пречупят отбраната на съперника и в 74-ата минута Дион Бельо намали изоставането на своите. Само пет минути по-късно в 79-ата пък Лукас Касавенда възстанови равенството и направи резултатът 3:3 в общия резултат.

Това означаваше, че ако до края не падне нов гол в една от двете врати, съперниците трябваше да се отправят към етап на две продължения по 15 минути. Точно така и се случи, а там швейцарските първенци продължиха да се опълчват на съперника си, който бе амбициран да реши всичко преди евентуалното изпълнение на дузпи.



Именно това се случи, след като във второто продължение домакините вкараха скъпоценния трети гол. Той бе дело на Морис Валинчич в 112-тата минута, след което повече попадения нямаше и така възпитаниците на Марио Ковачевич си гарантираха минимум участие в основната схема на Лигата на конференциите.

Ето кои са първите шест тима, прескочили втория кръг от пресявките в Шампионската лига

В спор за място на плейофите хърватските шампиони ще срещнат някой измежду Клаксивар и Кауно (Жалгирис), които в първия мач преди седмица направиха нулево равенство, а ответния сблъсък е в утрешния 29-и юли (сряда).

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