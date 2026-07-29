210 минути и 10 гола на стигнаха на албанци и словенци, всичко се реши след дузпи

Словенският Целье записа една от най-драматичните победите в квалификационните кръгове от тазгодишното издание на Шампионската лига, след като изхвърли след изпълнение на дузпи тима на Егнатия от Албания. Двата тима не излъчиха победител миналата седмица, когато направиха равенство 3:3, като 120 минути и днес не позволи да надделее и в тях имаше ново реми 2:2. Така след повече от 210 минути игрово време и 5:5 в общия резултат нещата опряха до изпълнение на дузпи. Там Целье демонстрира повече психологическа устойчивост и спечели с 4:1, с което словенците продължиха напред с 9:6 в общото сумиране на целия резултат.



Тази вечер конкретно Дааниел Адьеса откри резултата за гостите от Албания в 21-вата минута, а в 34-ата Марио Квесич изравни за словенците. При този резултат завърши в редовното време, което прати мача в две продължения по 15 минути. Там Марио Квесич вкара нов гол за Целье, като този път се разписа от дузпа и изглеждаше, че именно този тим ще продължи напред в рамките на игровата част от срещата. Това обаче не се случи, тъй като домакините се пропукаха и Гералб Смайли изравни в 114-ата минута, пращайки битката в изпълнение на дузпи.



Там словенците бяха точни и в четирите си опита, които бяха дело на Свит Сешлар, Артемиус Тутискинас, Яя Дукли и Иван Чалушич. Албанците пък стреляха три пъти от бялата точка. Пропуски направиха Енео Битри и Едисон Ендрека, а Арбенит Джамайли вкара, но точното му изпълнение се оказа безсмислено.



В следващия кръг Целье ще срещне Арарат от Армения, който отстрани Шамрок Роувърс след успех с 3:2 в ожщия резултат. Мачовете предстоят на 4-и и 11-ти август (вторник).

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