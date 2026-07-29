Шамрок отпадна от арменци

Ирландският гранд Шамрок Роувърс отпадна от Шампионската лига след победа с 2:1 над Арарат-Армения във втория предварителен кръг на надпреварата. Островитяните бяха загубили първата среща на арменска земя с 0:2 и така отстъпиха в голямата битка с общ резултат 2:3.



Иначе тази вечер те бяха близо до обрат, след като Матю Хийли ги изведе в 12-тата минута, а в 37-ата Аарън Грийн покачи. След почивката обаче ирландците не само, че не съумяха да вкарат трето попадение, но и допуснаха такова в 74-ата минута, когато Сандро Лима върна гостите от Армения на победния път.



В следващия кръг Арарат-Армения ще играе със словенския Целье, който също игра тази вечер и надви албанския Егнатия след изпълнение на дузпи. Мачовете предстоят на 4-и и 11-ти август (вторник).

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