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Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

  • 27 юли 2026 | 15:18
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Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

Турският гранд Фенербахче официално обяви подписването на едногодишен договор с гарда Джони Джузанг. Американецът е висок 198 сантиметра и е на 25 години.

Джузанг не беше избран в драфта на НБА през 2022 г., но въпреки това подписа договор с Юта Джаз. За три години в отбора той изигра общо 102 мача.

През миналия сезон баскетболистът започна в Минесота, преди да се присъедини към руския Зенит през зимата. В 17 мача от Обединената ВТБ лига той записа средни показатели от 14 точки, 2,4 борби и 1,9 асистенции.

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Снимки: Imago

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