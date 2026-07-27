Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

Турският гранд Фенербахче официално обяви подписването на едногодишен договор с гарда Джони Джузанг. Американецът е висок 198 сантиметра и е на 25 години.
Джузанг не беше избран в драфта на НБА през 2022 г., но въпреки това подписа договор с Юта Джаз. За три години в отбора той изигра общо 102 мача.
През миналия сезон баскетболистът започна в Минесота, преди да се присъедини към руския Зенит през зимата. В 17 мача от Обединената ВТБ лига той записа средни показатели от 14 точки, 2,4 борби и 1,9 асистенции.
Снимки: Imago