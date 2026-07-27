Фенербахче привлече официално Джони Джузанг

Турският гранд Фенербахче официално обяви подписването на едногодишен договор с гарда Джони Джузанг. Американецът е висок 198 сантиметра и е на 25 години.

Джузанг не беше избран в драфта на НБА през 2022 г., но въпреки това подписа договор с Юта Джаз. За три години в отбора той изигра общо 102 мача.

През миналия сезон баскетболистът започна в Минесота, преди да се присъедини към руския Зенит през зимата. В 17 мача от Обединената ВТБ лига той записа средни показатели от 14 точки, 2,4 борби и 1,9 асистенции.

Johnny Juzang Fenerbahçe’de! 💛💙



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, Amerikalı forvet Johnny Juzang (2.01cm - 2001) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Amerika Kolej Ligi’nde Kentucky (2019-20) ve UCLA (2020-22) formaları giyen Johnny Juzang, 2021 yılında UCLA formasıyla… pic.twitter.com/1lfXtvCToV — Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 27, 2026

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Снимки: Imago