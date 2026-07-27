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Лука Вилдоса е официално ново попълнение на Партизан

  • 27 юли 2026 | 14:06
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Лука Вилдоса е официално ново попълнение на Партизан

Аржентинският гард Лука Вилдоса официално подписа двегодишен договор с Партизан. Той се присъединява към сръбския гранд след солиден сезон с екипа на Виртус Болоня в Евролигата, където записа средно по 7,6 точки и 4,4 асистенции. Той регистрира също 2,2 борби и коефициент на полезно действие 9,9 за около 21 минути на паркета средно на мач.

Интересен факт е, че преди това той е играл за вечния съперник на Партизан – Цървена звезда, през сезон 2022/23. Именно там той направи най-силната си кампания в статистическо отношение, записвайки средно по 12,6 точки, 3,9 асистенции, 2,5 борби и 1,4 откраднати топки за 24 минути игрово време.

30-годишният гард е носил екипите и на двата големи съперника в Гърция. През сезон 2023/24 той беше част от Панатинайкос, а през следващата година се присъедини към Олимпиакос.

Вилдоса се присъединява към обновения състав на Партизан, който вече включва новите попълнения Алесандро Пайола, Ламар Стивънс и Кевариъс Хейс.

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Снимки: Imago

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