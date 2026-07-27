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Барселона обяви трансфера на британско крило

  • 27 юли 2026 | 16:02
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Барселона обяви трансфера на британско крило

Испанският гранд Барселона официално обяви привличането на британското крило Тосан Евбуомуан. Договорът на играча е за две години и ще бъде валиден до 30 юни 2028 г.

За 25-годишния състезател, висок 2,03 метра, това ще бъде първи сезон в европейския баскетбол. Досегашната му професионална кариера преминава изцяло между НБА и нейната лига за развитие – G Лигата. Евбуомуан има на сметката си 50 мача в най-силното първенство на света и още 99 в дъщерната надпревара.

Крилото пристига в каталунската столица след силен сезон в G Лигата с екипа на Грийнсбъро Суорм. В редовния сезон той записа средно по 17,4 точки в 10 мача, а в плейофите статистиката му бе 17,4 точки, 6,8 борби и 2,2 асистенции на мач, което му донесе и наградата за най-полезен играч на финалите.

Роденият в Нюкасъл Евбуомуан играе колежански баскетбол за Принстън между 2019 и 2023 г. Той не беше избран в драфта на НБА, но впоследствие успя да си проправи път до лигата, където носи екипите на Мемфис Гризлис, Детройт Пистънс, Бруклин Нетс и Ню Йорк Никс.

В G Лигата той е играл още за отборите на Мотор Сити Круз, Онтарио Клипърс, Лонг Айлънд Нетс, Уестчестър Никс и Мейн Селтикс.

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Снимки: Gettyimages

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