Девора Аврамова и Мартин Балабанов №1 на 1500 м на Националния шампионат

Девора Аврамова (СКЛА Тийм Попов) спечели златото на 1500 метра при жените на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. Тя извоюва титлата с личен рекорд от 4:30.38 мин. Ясна Петрова зае втората позиция с 4:35.34 мин, а Светлозара Грозданова записа личен рекорд от 4:37.76 мин за бронзовия медал.

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В същата дисциплина при мъжете златния медал отиде в ръцете на Мартин Балабанов (Атлет-Мездра) с 3:53.70 мин. Иван Андреев заслужи среброто с 3:56.13 мин, а с бронза се окичи Атанас Куцаров с 4:05.07 мин.

В мятането на диск златните отличия взеха Деян Гемижев (Ивайло 93 - В. Търново)с 57.67 м Ивелина Милкова (Дунав-Русе) с 41.84 м.

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В тройния скок при мъжете шампион стана Николай Тодоров (Лудогорец-Разград) с 15.22 м (1.6 м/сек).

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Снимки: Владимир Иванов