ЦСКА-София и Супер спорт-Варна триумфираха на 4 по 100 м

Мъжкият отбор на ЦСКА-София в състав Денис Пешев, Йоан Каменов, Александър Евтимов и Атанаси Стоянов спечели титлата на 4 по 100 метра на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. Спринтьорите от столичния клуб извоюваха златните отличия с резултат от 41.30 секунди. Втори остана квартетът на Атлетик-София (Васил Попов, Иван Бонев, Александър Пенков, Васил Георгиев) с 41.50 сек, а трети е тимът на Локомотив-Русе (Силян Пешев, Радомил Калвин, Живко Стоянов, Валентин Георгиев) с 42.41 сек.

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На 4 по 100 м при жените шампионки станаха момичетата от Супер спорт-Варна (Елвира Евтимова, Никол Андонова, Вероник Жекова, Емили Кирякова) с 48.62 сек. Втори се наредиха спринтьорките на Атлетик-София (Йоанна Цончева, Силви Иванова, Василена Накова, Кристина Петкова) с 48.93 сек, а трети са атлетките на Локомотив-София (Елица Касабова, Изабела Соколова, София Петрова, Симона Стоянова) с 48.96 сек.

В смесената щафета на 4 по 400 м шампиони станаха Локомотив-Русе (Силян Пешев, Цветелина Матеева, Живко Стоянов, Андреа Савова) с 3:38.86 мин, следвани от Супер спор-Варна с 3:40.58 мин и Атлетик-София с 3:42.96 мин.

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В овчарския скок шампиони станаха Стилияна Радева (Бургас 98) при жените с личен рекорд от 3.20 м и Камен Ценков (Септември-София) с 4.70 м.

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Снимки: Владимир Иванов