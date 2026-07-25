Христо Илиев пред Sportal.bg: Целта е да съм в топ форма за Европейското

Христо Илиев си пожела силно представяне на Европейското първенство по лека атлетика, след като спечели Националния шампионат в София на 100 метра с резултат 10.36 секунди.

Христо Илиев и Радина Величкова със златните отличия на 100 м в София

Ето как Илиев отговори на въпросите на Sportal.bg след състезанието:

“Доволен съм, като се вземат предвид вятърът и формата, в която се намирам в момента”, каза Христо. “Бих казал, че не съм в най-добрата си форма, тъй като след две седмици имам европейско първенство и целим тогава да бъда в най-добра форма за целия сезон. От резултата съм доволен, въпреки че вятърът беше минус един метър в секунда. Мисля, че това е много задоволително постижение.

Конкуренцията ни с Никола помага и на двама ни да постигаме много силни резултати. Мисля, че това най-вече се прояви през зимата на 60 метра, когато и двамата показахме много стабилни резултати. Аз бягах 6,51 секунди, а той – 6,60, което мисля, че беше четвъртият резултат в ранглистата. Смятам, че занапред нашата конкуренция ще доведе до още по-силни резултати.

На 200 метра очаквам резултат под 21 секунди. Ще видим. Не гоня конкретно постижение в тази дисциплина. Участвам на 200 метра просто за малко разнообразие, но очаквам резултат под 21 секунди.

Това ще бъде последният ми старт. За европейското първенство отивам с нагласата най-вече да се забавлявам. Очаквам да постигна още един личен резултат. Само да сме здрави”, пожела си Христо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google