Радина Величкова пред Sportal.bg: Притеснена съм, защото ми предстои ново начало в САЩ

Радина Величкова очаквано спечели титлата на България в спринта на 100 метра на националния стадион “Васил Левски”, но не беше доволна от резултата си 11.72 секунди.

Христо Илиев и Радина Величкова със златните отличия на 100 м в София

Пред Sportal.bg след състезанието тя сподели разочарованието си от постижението и си пожела да бяга много по-добре на предстоящото Световно за юноши и девойки, както и да успее да се аклиматизира към живота в САЩ.

“Честно казано, не съм доволна, защото титлата за мен не е успехът, който търся”, каза Величкова. “През този сезон преследвам резултат, който все още не успявам да постигна. Радвам се най-вече, че съм здрава, и искрено благодаря на треньорката ми Ива Пранджева, че е до мен през целия този труден и не толкова успешен сезон в сравнение с предишните два. Радвам се, че ме мотивира въпреки всичко, но не мога да кажа, че съм удовлетворена. Знам, че и тя не е. Най-важното обаче е да сме здрави и да гледаме напред.

Амбицията ми на Световното за юноши и девойки е да направя бягането, за което съм готова, защото на всеки старт се случва нещо, което ме спира. Знам, че сме подготвени за едно по-добро бягане. Конкуренцията там, както всички знаем, е изключително силна. Отивам с положителни емоции и се надявам просто да направя едно хубаво бягане.

С тези резултати като днешния няма как да стигна много напред. Това е ясно за всички. Наистина се надявам да бягам много по-добре, отколкото досега през този летен сезон, и да се класирам възможно най-напред в състезанието.

Честно казано, притеснена съм, защото да уча в САЩ е съвсем ново начало за мен. Там нещата са много по-различни. Надявам се възможно най-бързо да свикна с обстановката, защото в началото ще ми бъде много трудно. Надявам се всичко да премине възможно най-леко и да успея да се подготвя най-вече психически”, каза Величкова.

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