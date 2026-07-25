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Левски превключва от Европа към efbet Лига с визита на Локомотив (София)
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  3. Шампионката Габи Петрова пред Sportal.bg: Новата писта е страхотна!

Шампионката Габи Петрова пред Sportal.bg: Новата писта е страхотна!

  • 25 юли 2026 | 20:37
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Шампионката на България в тройния скок Габриела Петрова похвали новата писта на националния стадион “Васил Левски”, където се проведе държавното първенство по лека атлетика.

Габриела Петрова се пребори за деветата си титла на троен скок
Габриела Петрова се пребори за деветата си титла на троен скок

Петрова спечели за девети път титлата с резултат 14.37 метра, а ето как отговори на въпросите на Sportal.bg след състезанието:

“Бих казала, че съм доволна от резултата преди Европейското”, каза Петрова. “Получи се доста голяма пауза от последното ми състезание, което беше в Германия през юни. След това не успях да участвам в турнирите, в които исках, и решихме да се подготвим специално за държавното първенство, а след това да направим и една мини подготовка за европейското.

Днес за мен беше важно отново да си сверя часовника и да видя как сме се справили с подготовката. Доволна съм. Преустанових участието си след третия опит, тъй като утре съм заявила участие и в скока на дължина.

Между другото, за първи път стъпвам на новата писта на националния стадион. Страхотна е. Поздравления за хората, които са я направили. Имахме огромна нужда от това обновяване. Смятам, че резултатите показват, че пистата е много добра.

Не беше умишлено пропускане на зимния сезон. Имах травма през зимните месеци и след като се възстанових, решихме да не рискуваме и да не избързваме с подготовката, а да се фокусираме върху летния сезон. Все пак вече не съм в своите 20 години. Положението е различно. Гледам да бъда максимално здрава и да подхождаме много разумно както към стартовете, така и към тренировките, за да мога, когато дойдат най-важните моменти, да дам всичко от себе си.

Освен Европейското, вече имам планирани турнири за края на август и началото на септември. Сега, разбира се, всичко зависи от това как ще се представя в Бирмингам. Предполагам, че ако резултатите са добри, ще се появят и още състезания. Обичам да скачам до края на сезона, стига да съм здрава”, каза Петрова.

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