Божидар Саръбоюков и Димитър Карамфилов са Спортист и Треньор №1 и на месец юни

Най-добрият български атлет Божидар Саръбоюков и неговият треньор Димитър Карамфилов бяха наградени като Спортист и Треньор №1 на месец юни в анкетата на Пресклуб „България“. За първото място в скока на дължина в Диамантената лига в Рим и на турнира “Golden Roof Challenge 2026” в Инсбрук (Австрия) Саръбоюков получи 28 гласа от участвалите в анкетата на Пресклуба 29 спортни медии и редакции, а 1 глас има Рами Киуан /бокс/, спечелил сребърен медал на Световната купа в Китай. В анкетата при треньорите Димитър Карамфилов получи 24 гласа, с 3 гласа е Жоел Арате – старши треньор на националния отбор по бокс, а по 1 глас получиха Боряна Калейн – личен треньор на Алекса Рашева и Атанас Петров – старши треньор на националния отбол по волейбол /девойки до 18 години/.

По време на церемонията Саръбоюков и Карамфилов благодариха на всички медии, които са гласували за тях и са оценили техния труд, както и постигнатите високи постижения. Главната цел на златния тандем е предстоящото Европейско първенство в Бирмингам (10-16 август), а утре Саръбоюков ще участва в държавното първенство за мъже и жени в София, на което ще защитава титлите си от зимата в скока на дължина и скока на височина.

“Благодаря на медиите за признанието към това което съм направил. Надявам се да продължавам по същия начин. Радвам се, че заедно с треньора ми печелим тази награда, защото ние сме тандем.

В момента със сигурност не съм в най-добрата си форма, но смятам, че това е едно състезание през което, само трябва да премина, всичко е насочено за Европейското първенство. Утре, както го казвам много често, просто ще е една тренировка, но няма да се оплача, ако постигна добри резултати и в двете дисциплини. Не го приемам като толкова голямо задължение, но тогава понякога се получат хубави резултати. На последното състезание в Пловдив го видяхме. Със сигурност, както винаги, ще дам всичко от себе си и се надявам да зарадвам публиката, която ще дойде, категоричен бе Саръбоюков.

Димитър Карамфилов благодари на БФЛА за подкрепата и на медиите за гласуваното им доверие отново след месец март да са №1 в България. Той подчерта, че в зависимост от представянето на Божидар в държавното първенство ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейското първенство или ще се съсредоточи само в скока на дължина.

„След националния шампионат подготовката ни ще продължи в Харманли, където имаме чудесни условия за тренировки. Мечтая за отлични резултати не само на Европейското първенство, но и на други големи състезания. След шампионата на Стария континент със сигурност Божидар ще участва в останалите 2 Диамантени лиги и на финала на веригата. Много се надявам да участва и в първото издание на турнира World Athletics Ultimate Championship, в който ще участват най-добрите 8 атлети във всяка дисциплина и ще се проведе в Будапеща от 11 до 13 септември, а наградният фонд е 10 милиона долара. Очаквам Божидар не само да участва, но и да бъде сред първите трима“.

Илиян Пищиков: Запазвайки младите ще разчитаме на още по-добри резултати за напред

Генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков също благодари на медиите, които са избрали Саръбоюков и Карамфилов за Спортист и Треньор на месеца, поздрави успешният ни тандем за наградата.

„Радвам се, че журналистите оценяват труда им и се надявам и през август, и през септември двамата отново да бъдат в Пресклуб „България“, за да получат тези престижни награди.

Последните резултати от Балканските шампионати и от Европейското до 18 г в Риети, а и състава за Световното до 20 г в Орегон подсказват, че ние сме на много правилен път. Българската атлетика от години не е имала толкова силно младо поколение. Днес ще видим най-добрите ни състезатели на 100 м при мъжете, където трима са с резултати под 10,50 секунди, което никога не се е случвало при юношите. От тях трябва да определим двама, които да бягат на световното в Орегон. Усилията на федерацията се това силно поколение при младите да подкрепи тези деца, за да не ги загубим. На Балканиадата под 18 г те спечелиха 8 златни медала, а също така направиха и 4 рекорда, което не се е случвало през годините. В Крайова при юношите до 20 г отново имахме чудесно представяне. Аз съм сигурен, че шампионатът този уикенд ще е силен и ще видим много силни резултати. За момента имаме 5 участника за Европейското в Бирмингам. Надяваме се днес и утре да има още с покрити нормативи.

Основното на което залагаме, това са младите, които идват и ние трябва да ги подкрепим, защото на олимпиадата в Лос Анджелис 2028 силно се надяваме да сме по-голяма група. Върху това работим най-вече. С много усилия подкрепяме атлетите. Знаете, че благодарение на президента на федерацията Георги Павлов бяха намерени спонсори за заплатите на над 20 млади атлети, за да могат те по-спокойно да се подготвят. Силно се надявам, че на тези талантливи деца отдолу също ще можем да помогнем от есента. Така запазвайки ги за атлетиката ние ще разчитаме на много по-високи резултати в бъдеще.

Радващото е, че вече имаме нова писта на стадион „Васил Левски“. В момента в Кюстендил се завършва пистата. Във Враца и Плевен се правят писти. Проект имаме и за писта в Банско, където ще се кандидатства през септември, за да може и там да направим атлетическа писта. И така лека полека, ние разширяваме възможностите за атлетите да се развиват и тренират при много по-добри условия“, заяви пред медиите генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков.

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