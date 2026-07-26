Димо Тонев: Ще трябва още много работа! Надявам се да се представим по възможно най-добрия начин на Европейското

Членът на УС на БФВолейбол и тийм мениджър на женския национален отбор на България Димо Тонев коментира представянето на тима в изминалата Лига на нациите и сподели очакванията си за предстоящото Европейско първенство.

България с тежка загуба от Германия в последния си двубой във VNL

"Мисля, че има много неща, които ние анализирахме доста добре. Първо, идеята на този отбор, когато се събра, той трябваше да стъпи на няколко стълба, на няколко основни състезателки, а това бяха именно Мария Колева, Мирослава Паскова и Ива Дудова. Това са постове, които са много важни, но по медицински причини Ива Дудова не можа да участва, Мария Колева също имаше проблем, а Паскова игра през цялото време със скъсан менискус. Така че, трите основни състезателки, върху които трябваше да се гради отбора имаха много сериозни проблеми", сподели Димо Тонев в студиото на Max Sport 2.

Любо Ганев: Предвид играта, която показахме, нашето място към настоящия момент не е в Лигата на нациите

"Разбира се, има и други причини, но това, което най-общо мога да кажа е, че нашите състезателки, които бяха в разширения състав, в тренировъчния процес положиха много усилия. Много от тях напреднаха технически и тактически познания. Отбор се прави трудно. Няма как с магическа пръчка, който и да дойде тук. Който и да сложите треньор на този отбор, трябва да има някакви основи, върху които да стъпи и да има състезателки, които да имат индивидуална класа. Индивидуалната класа прави цялата на отбора. За сега имаме в нашия отбор състезателки, които играят в неособено силни първенства, водят тренировъчен режим на не много високо ниво. А доколкото, ако вземем всички останали отбори, има по 2-3 състезателки, които играят в шампионатите на Италия, Турция или LOVB в САЩ, които в решителните моменти използват техните качества и решават важни ситуации, които и ние имахме. Но заради индивидуалните качества и класа на нашите състезателки, това не се случи."

Ганев: Сигурен съм, че това участие в Европейската лига ще бъде положително за нас

"Вътре в отбора сме си направили анализ и разбор, казали сме на състезателките какво е трябвало да направят и защо не е направено и се опитваме да повдигаме и техническите им способности и класата им, но нещата стават бавно и трудно. Може би изпуснахме няколко важни мачове. Един от тези беше в Тайланд с отбора на Джовани Гуидети Канада, където взехме първия гейм и след това загубихме с 23:25, 23:25 и 26:28. Това беше един много важен мач, който ако бяхме взели, нещата щяха да тръгнат по различен начин. Разбира се, и в последния турнир също имаше някои неособено добри стечения на обстоятелствата за нас, но не трябва да търсим причината в другите отбори, а по-скоро да анализираме добре какво сме направили ние и какво не сме."

Марчело Абонданца: Ако продължаваме да израстваме, ще се върнем във VNL

"От днес започва подготовката на женския национален отбор за Европейското първенство така, че да отидем там и да се представим по възможно най-добрия начин. Към тези млади състезателки, които в момента са в националния отбор, ще влязат още 1-2 по-млади. Но тази стратегия към подмладяване на състава и даване на възможности на млади и талантливи състезателки да повишават техните технически и тактически способности, ще продължи. Мисля, че за този проект, който започна през тази година с вземането на Марчело Абонданца като старши треньор, ще трябва още много работа. И се надявам на Европейското първенство да прескочим първата година. А през другата година в Европейската лига да се опитаме да обиграем тези състезателки и да повдигаме тяхната класа, а от тук нататък и на целия отбор", завърши Тонев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google