Лео Меси се прибра в Росарио

Лионел Меси пристигна днес в родния си град Росарио за семейна ваканция. Идолът на аржентинците е кацнал с частен самолет в компанията на съпругата си Антонела Рокуцо и трите им деца, потвърди източник от ръководството на провинция Санта Фе, който пожела да остане анонимен.

В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда, че 39-годишният футболист пристига в сив миниван в затворен комплекс в град Фунес в околностите на Росарио, където той отсяда обикновено при завръщането си в страната.

🚨 #AHORA - Lionel Messi ya está en Rosario y así llegó a su casa en Funes tras finalizar la Copa del Mundo.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oJSgrHKmE7 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 21, 2026

Завръщането на Меси съвпада със здравните проблеми на баща му Хорхе, който е и негов агент.

Част от аржентинския отбор пристигна в понеделник вечер в Буенос Айрес заедно със селекционера Лионел Скалони и техническия щаб. Хиляди фенове ги посрещнаха, макар че официалните тържества бяха отменени. Други футболисти направо заминаха за други градове, където да започнат подготовка в клубните си отбори.

Меси направи много добър турнир, като вкара осем гола и даде четири асистенции, помагайки за драматичните обрати в мачовете с Египет и Англия, припомня БТА.

Ерата "Меси" не е приключила

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