Лео Меси се прибра в Росарио

Лионел Меси пристигна днес в родния си град Росарио за семейна ваканция. Идолът на аржентинците е кацнал с частен самолет в компанията на съпругата си Антонела Рокуцо и трите им деца, потвърди източник от ръководството на провинция Санта Фе, който пожела да остане анонимен.
В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда, че 39-годишният футболист пристига в сив миниван в затворен комплекс в град Фунес в околностите на Росарио, където той отсяда обикновено при завръщането си в страната.
Завръщането на Меси съвпада със здравните проблеми на баща му Хорхе, който е и негов агент.
Част от аржентинския отбор пристигна в понеделник вечер в Буенос Айрес заедно със селекционера Лионел Скалони и техническия щаб. Хиляди фенове ги посрещнаха, макар че официалните тържества бяха отменени. Други футболисти направо заминаха за други градове, където да започнат подготовка в клубните си отбори.
Меси направи много добър турнир, като вкара осем гола и даде четири асистенции, помагайки за драматичните обрати в мачовете с Египет и Англия, припомня БТА.