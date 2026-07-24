Дос Сантос ще предизвика Вархолм в Силезия

Алисон дос Сантос ще се изправи срещу Карстен Вархолм в дисциплината 400 метра с препятствия по време на Диамантената лига “Мемориал Камила Сколимовска“ в Силезия следващия месец. Бразилецът ще се опита да удължи победната си серия срещу норвежеца, когато двамата подновят съперничеството си на 23 август.

Двамата най-добри състезатели на 400 метра с препятствия в света през този сезон ще се сблъскат за четвърти път през годината на мемориала в Полша. И двамата ще търсят победа, която да им даде увереност преди финала на Диамантената лига в Брюксел на 4-5 септември.

Дос Сантос и Вархолм вече си осигуриха участие във финалния кръг на сериите, като Вархолм е начело във временното класиране с 29 точки.

Въпреки това, бразилецът доминира в директните сблъсъци до момента, побеждавайки Вархолм на 300 метра с препятствия в Шанхай/Кецяо и на 400 метра с препятствия в Сямън и Осло.

Вархолм се завърна към победите с впечатляващ рекорд на турнира и най-добро постижение в света за сезона от 46.61 секунди в Лондон миналия уикенд. Сега той ще търси реванш, когато се изправи срещу Дос Сантос в Полша.

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