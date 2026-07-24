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Алфред и Джеферсън-Уудън подновяват съперничеството си в Цюрих

  • 24 юли 2026 | 14:25
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Алфред и Джеферсън-Уудън подновяват съперничеството си в Цюрих

Олимпийската шампионка Джулиън Алфред и световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън ще подновят съперничеството си в спринта на 100 метра на Диамантената лига в Цюрих на 27 август. Представителката на Сейнт Лусия Алфред и американката Джеферсън-Уудън са двете най-бързи спринтьорки в света през последните години, като спечелиха почти всички големи световни титли от 2024 г. насам.

Алфред завоюва златото на 100 метра на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и сребро на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г. Тя също така спечели титлата в Диамантената лига през всеки от последните два сезона.

Джеферсън-Уудън взе бронз зад Алфред в Париж, преди да постигне исторически троен златен медал на 100 м, 200 м и 4х100 м в Токио миналия септември.

Двете спринтьорки са се срещали на сцената на Диамантената лига два пъти през последните две години.

Изкачването на Джеферсън-Уудън до върха на световната ранглиста през миналия сезон започна с победа на 100 метра над Алфред на "Префонтейн Класик“ в Юджийн, което беше и първият ѝ успех в Диамантената лига.

Алфред взе реванш в Рим по-рано през сезона, побеждавайки американската си съперничка на 200 метра на "Голдън Гала Пиетро Менеа“.

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