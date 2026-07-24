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Одри Веро ще атакува титлите на 400 и 800 метра на швейцарския шампионат

  • 24 юли 2026 | 13:24
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Одри Веро ще атакува титлите на 400 и 800 метра на швейцарския шампионат

Очаква се Одри Веро да се състезава както на 400, така и на 800 метра по време на националния шампионат на Швейцария по лека атлетика, който ще се проведе в Цюрих на 25 и 26 юли. Това ще бъде първото бягане на 800 метра за Веро след Диамантената лига в Париж на 30 юни. Тогава тя подобри най-доброто постижение в света за сезона, спирайки хронометрите на 1:53.80, с което се доближи още повече до 43-годишния световен рекорд на Ярмила Кратохвилова. Веро стана първата атлетка в историята, която записва две бягания на 800 метра под 1:54 минути, след като постигна 1:53.98 в Стокхолм на 7 юни.

Преди сериите на 800 метра в събота следобед обаче, Веро планира да застане на старт и в сериите на 400 метра. Към момента тя е най-бързата швейцарка на тази дистанция през 2026 г., след като записа личен рекорд за сезона от 51.33 секунди във Фрибур на 1 юли – последното ѝ състезание досега.

Именно на швейцарския шампионат миналата година Веро започна да разгръща огромния си потенциал. Малко след като спечели европейската титла на 800 метра до 23 години, тя триумфира и на национално ниво с време 1:56.29, което беше прелюдия към победата ѝ във финала на Диамантената лига и шестото място на Световното първенство по лека атлетика.

Спринтът на 100 метра при жените се очертава като една от най-оспорваните дисциплини в програмата. В нея ще участват Жералдин Ди Тицио-Фрей, Саломе Кора, Айла дел Понте и Ксения Бури, като всички те са покрили норматива от 11.18 секунди за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което започва на 10 август.

Надпреварата ще бъде още по-силна с появата на европейската шампионка на 200 метра от 2022 и 2024 г. Муджинга Камбунджи, която се завърна на пистата по-рано този месец след отпуск по майчинство. Преди по-малко от две седмици Камбунджи записа 11.33 секунди в първото си състезание за годината в родния Бюл.

Сред другите звездни имена, които ще вземат участие, са действащата европейска шампионка в зала и на открито Анджелика Мозер в овчарския скок, европейският шампион и бронзов медалист на 200 метра Тимоте Мументалер и Уилям Реа в спринтовете на 100 и 200 метра, както и лидерката в световната ранглиста в седмобоя Аник Калин и европейският шампион в зала от 2023 г. Джейсън Джоузеф, съответно на 100 и 110 метра с препятствия.

Забележими обаче са и отсъствията на Симон Ехамер, Дитаджи Камбунджи и Доминик Лобалу, които се възстановяват от контузии, получени в средата на сезона.

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Снимки: Imago

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