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  3. Христо Илиев и Радина Величкова със златните отличия на 100 м в София

Христо Илиев и Радина Величкова със златните отличия на 100 м в София

  • 25 юли 2026 | 19:18
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Христо Илиев (Михаил Желев - Сливен) и Радина Величкова (Ботев-Пловдив) спечелиха титлите на 100 метра при мъжете и жените на Националния шампионат по лека атлетика в София. В интригуващ финал при мъжете Илиев се наложи с 10.36 секунди. Втори с 10.42 сек завърши големият му конкурент Никола Караманолов, а тройката допълни юношата Деян Цветанов с 10.57 сек.

18 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени

Финалът на 100 м при жените също беше много интересен и излъчи нова шампионка в лицето на Радина Величкова, която се наложи за златото с 11.72 сек (0.0 м/сек). Друга девойка Рая Димитрова, която зимата стана шампионка на 60 м при жените, зае второто място с 11.83 сек. Шампионката от последните няколко години Кристен Радуканова се нареди трета с 11.89 сек.

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Снимки: Владимир Иванов

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