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  3. Габриела Петрова се пребори за деветата си титла на троен скок

Габриела Петрова се пребори за деветата си титла на троен скок

  • 25 юли 2026 | 19:03
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Габриела Петрова (Локомотив-Пловдив) спечели своята девета титла в тройния скок на открито по време на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. На новата писта на стадион “Васил Левски” в столицата Петрова се наложи с постижение от 14.37 метра (0.9 м/сек). Тя регистрира този резултат в своя втори опит, след като в първия постигна 14.30 м (-0.2 м/сек). При третото си излизане в сектора възпитаничката на Атанас Атанасов направи фал и след това прекрати участието си, тъй като утре ще стартира и в скока на дължина.

Очакваният с голям интерес сблъсък с Александра Начева не се получи по най-добрия начин, тъй като осмата от Световното в зала в Торун тази зима направи три фала и след това реши да прекрати участието си. Утре и Начева е записана за участие в скока на дължина.

Второто място в сектора за троен скок днес зае Галина Николова (Хеброс-Харманли) с личен рекорд от 14.42 м (1.2 м/сек), а трета се нареди Анжелина Петкова (Ивайло Младенов) с един успешен опит от 13.01 м (1.2 м/сек).

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Снимки: Владимир Иванов

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