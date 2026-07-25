Дева-Мария Драгиева и Тодор Тодоров спечелиха титлите на 400 метра

Дева-Мария Драгиева се пребори за златния медал на 400 метра при жените на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени в София. На стадион “Васил Левски” в столицата Драгиева си върна първата позиция след няколко години отсъствие от първото място, след като натисна в последните метри и взе титлата с 55.54 секунди. Кристина Петкова (Атлетик-София) се пребори за сребърното отличие с 55.61 сек. Шампионката от последните няколко години Андреа Савова (Локомотив-Русе) не успя да удържи първото място и в крайна сметка финишира трета за 56.03 сек.

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Тодор Тодоров (Академик-София) извоюва поредния златен медал в своята кариера, след като пресече първи финалната линия за 47.01 сек. В битка с норматива за Световното първенство под 20 г. в Юджийн Димитър Христов (Бургас 98) извоюва среброто с 47.55 сек. Димитър Панделиев (Супер Спорт - Варна) постигна личен рекорд от 47.63 сек за третото място.

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Снимки: Владимир Иванов