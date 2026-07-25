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Александър Евтимов и Ива Деливерска са шампионите на препятствията

  • 25 юли 2026 | 16:43
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Александър Евтимов (ЦСКА-София) изненадващо детронира Станислав Станков като шампион на България на 110 метра с препятствия. Евтимов спечели златното отличие на шампионата по лека атлетика за мъже и жени на Националния стадион “Васил Левски” в столицата с 14.81 секунди (-1.7 м/сек). Радин Вълчев (Академик-София) зае второто място с 14.85 сек, а осемкратният национален шампион при мъжете на открито Станков (Супер спорт-Варна) остана едва трети днес с 14.87 сек.

18 Национален шампионат по лека атлетика за Мъже и Жени

На 100 м/пр при жените нямаше изненади и златния медал заслужи Ива Деливерска (Енерджи-Пловдив) с 14.10 сек (-1.9 м/сек). Емили Кирякова (Супер спорт-Варна) завърши втора с 14.20 сек и не успя да се справи с норматива за Световното първенство за юноши и девойки под 20 г. в Юджийн следващия месец, а Фаина Кара се нареди трета с 14.43 сек.

По-рано днес бяха излъчени още няколко шампиона. Павел Здравков (Атлетик 90-Луковит) заслужи титлата на 3000 м стийпълчейз при мъжете с с 9:41.16 мин, а тройката допълниха Валентин Вълканов с личен рекорд от 9:42.45 сек и Константин Василев с 9:44.92 мин.

В същата дисциплина при жените златния медал извоюва Силвия Георгиева (Актив 2013 - Пловдив) с 11:19.60 мин, втора завърши рекордьорката на България Силвия Дънекова-Лалова с 11:40.28 мин, а трета се нареди Наталия Кременска с 12:02.14 мин.

В хвърлянето на чук, което се проведе на стадиона на НСА, шампиони са Валентин Андреев (СКЛА Черно Море 2005 - Балчик) с 69.94 м и Яна Петренко (КЛАСА) с 49.70 м.

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Снимки: Владимир Иванов

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