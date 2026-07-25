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Ноа Лайлс с най-доброто време в света за сезона

  • 25 юли 2026 | 14:15
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Ноа Лайлс с най-доброто време в света за сезона

Ноа Лайлс записа най-доброто време в света за сезона — 9.79 секунди, и спечели впечатляващо бягането на 100 метра на първенството по лека атлетика на САЩ. С постижението си на стадион „Айкан“ в Ню Йорк той изравни и личния си рекорд, поставен при спечелването на олимпийското злато в Париж през 2024 г.

Предишното най-добро време на 100 метра през 2026 г. бе 9.82 секунди на ямайския спринтьор Облик Севил през юни.

„Мисля, че ясно заявих: „Все още съм най-бързият човек в света“, каза Лайлс.

29-годишният американец завърши пред Рони Бейкър, който остана втори, и Кени Беднарек на трета позиция. И двамата бяха засечени с 9.88 секунди, докато бившият световен шампион Крисчън Коулман финишира четвърти с 9.93.

„Това, че годината е без големи първенства, не означава, че смятам да бягам бавно“, добави Лайлс, визирайки липсата на Олимпийски игри и Световно първенство през този сезон. „Това съм си аз — а аз означава да доминирам и да бъда постоянен.“

Ша'Кари Ричардсън, световна шампионка от 2023 г., спечели бягането на 100 метра при жените с 10.77 секунди. 26-годишната американка изравни най-доброто си време за сезона. Кейла Уайт остана втора с 10.90 секунди, а Тамари Дейвис — трета с 11.00.

„Чувството е невероятно да се върна на по-добро място — здрава психически, физически и емоционално“, каза Ричардсън, която имаше проблеми извън пистата. „Всичко, върху което работим с треньора ми, започва да се проявява постоянно.“

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