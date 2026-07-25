Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фернандо Алонсо с първа оценка за подобренията по колата на Астън Мартин

Фернандо Алонсо с първа оценка за подобренията по колата на Астън Мартин

  • 25 юли 2026 | 11:57
  • 852
  • 0
Фернандо Алонсо с първа оценка за подобренията по колата на Астън Мартин

Мащабно обновеният болид на Астън Мартин във Формула 1, AMR26, се представя „според очакванията“, заяви Фернандо Алонсо след тренировките за Гран При на Унгария.

Изглежда, че в Астън Мартин са доволни от представянето на преработения АMR26, който отборът използва в Унгария. Въпреки че Ланс Строл преживя поредния труден ден, като повреда в окачването не само му коства време в първата свободна тренировка, но и го извади от втората, тъй като екипът не успя да поправи колата навреме, Фернандо Алонсо остана удовлетворен от първия си ден зад волана на болида, който мнозина наричат „Б-версия“ на колата на Астън Мартин.

Антонели е по-бърз от Ферари в състезателно темпо
Антонели е по-бърз от Ферари в състезателно темпо

Испанецът завърши 13-и в първата тренировъчна сесия и 19-и във втората, като разликата спрямо конкуренцията беше видимо по-малка. Потенциално има още скорост за отключване, докато отборът продължава да разучава новия си автомобил, но според двукратния световен шампион във Формула 1 първите знаци са окуражаващи.

„Да, усещането беше добро - заяви той след втората тренировка. - Мисля, че като цяло получихме това, което очаквахме по отношение на данните и корелацията, което очевидно е много обнадеждаващо и за бъдещето – за колата догодина и за бъдещите подобрения през този сезон.“

Верстапен даде надежда на Ред Бул: Те са ми като второ семейство
Верстапен даде надежда на Ред Бул: Те са ми като второ семейство

„Така че, да, все още имаме дълъг път пред нас, тъй като стартираме от толкова задна позиция, но това е първата стъпка, надявам се, от много добри, които предстоят“, добави Алонсо.

С очакванията Хонда да достави своя обновен задвижващ агрегат на "Зандвоорт" след лятната пауза, Алонсо подчерта, че целта за Астън Мартин е била да види дали може да се мери с конкурентите си в завоите.

Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"
Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"

Освен това, както шефът на отбора и технически гуру Ейдриън Нюи разкри по-рано в петък, пакетът, който екипът му донесе в Унгария, е само първа стъпка, като се очакват нови части на "Зандвоорт", а след това и в Баку.

„Очевидно трябва да проучим данните по-задълбочено и да видим малко от сравненията - отбеляза Алонсо. - Но не мисля, че има големи изненади или голям дефицит в завоите спрямо челото на средата на колоната, което очевидно е първата ни амбиция – да бъдем в челото на средата на колоната.“

Ферари със сериозен аванс в Унгария
Ферари със сериозен аванс в Унгария

„И мисля, че в завоите достигаме това темпо, така че просто трябва да продължим да работим. Очевидно има още стъпки за извървяване по шасито, както и по двигателя. Така че, както казах, това е първата от много стъпки, но мисля, че в отбора има позитивна атмосфера, знаейки, че сме постигнали това, което очаквахме“, каза още той.

По време на първата тренировка обаче беше видно, че някои от нежеланите проблеми от по-рано през сезона отново са се проявили под формата на вибрации, но Алонсо заяви, че отборът ги е овладял по-късно през деня.

Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария
Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария
 Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен даде надежда на Ред Бул: Те са ми като второ семейство

Верстапен даде надежда на Ред Бул: Те са ми като второ семейство

  • 25 юли 2026 | 10:45
  • 680
  • 0
Антонели е по-бърз от Ферари в състезателно темпо

Антонели е по-бърз от Ферари в състезателно темпо

  • 25 юли 2026 | 10:35
  • 2669
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

  • 25 юли 2026 | 09:46
  • 23211
  • 0
Ферари със сериозен аванс в Унгария

Ферари със сериозен аванс в Унгария

  • 24 юли 2026 | 19:21
  • 10529
  • 1
Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"

Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"

  • 24 юли 2026 | 17:34
  • 12260
  • 7
Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“

Шарл Леклер най-бърз в първата тренировка на „Хунгароринг“

  • 24 юли 2026 | 15:50
  • 3572
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

Левски пренася настроението от европейската сцена в "Надежда"

  • 25 юли 2026 | 09:57
  • 4164
  • 61
ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

ЦСКА 1948 посреща Ботев (Враца) с мисъл за Спартак (Търнава)

  • 25 юли 2026 | 07:28
  • 6895
  • 9
Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

Още 5 мача от Втора лига в съботния ден

  • 25 юли 2026 | 12:18
  • 1193
  • 0
От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

От Ман Сити са поставени пред изпитание, вече очакват оферта от страна на Реал за Родри, това може да доведе до верижна реакция

  • 25 юли 2026 | 09:59
  • 10006
  • 6
"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

"Златната резерва" Кабов попари Славия под проливния дъжд в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 23:09
  • 35067
  • 69
БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

БФС освободи Лудогорец от таксата за "Правило 4" - ето каква е причината

  • 24 юли 2026 | 19:34
  • 47358
  • 189