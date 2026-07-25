Фернандо Алонсо с първа оценка за подобренията по колата на Астън Мартин

Мащабно обновеният болид на Астън Мартин във Формула 1, AMR26, се представя „според очакванията“, заяви Фернандо Алонсо след тренировките за Гран При на Унгария.
Изглежда, че в Астън Мартин са доволни от представянето на преработения АMR26, който отборът използва в Унгария. Въпреки че Ланс Строл преживя поредния труден ден, като повреда в окачването не само му коства време в първата свободна тренировка, но и го извади от втората, тъй като екипът не успя да поправи колата навреме, Фернандо Алонсо остана удовлетворен от първия си ден зад волана на болида, който мнозина наричат „Б-версия“ на колата на Астън Мартин.
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Испанецът завърши 13-и в първата тренировъчна сесия и 19-и във втората, като разликата спрямо конкуренцията беше видимо по-малка. Потенциално има още скорост за отключване, докато отборът продължава да разучава новия си автомобил, но според двукратния световен шампион във Формула 1 първите знаци са окуражаващи.
„Да, усещането беше добро - заяви той след втората тренировка. - Мисля, че като цяло получихме това, което очаквахме по отношение на данните и корелацията, което очевидно е много обнадеждаващо и за бъдещето – за колата догодина и за бъдещите подобрения през този сезон.“
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„Така че, да, все още имаме дълъг път пред нас, тъй като стартираме от толкова задна позиция, но това е първата стъпка, надявам се, от много добри, които предстоят“, добави Алонсо.
С очакванията Хонда да достави своя обновен задвижващ агрегат на "Зандвоорт" след лятната пауза, Алонсо подчерта, че целта за Астън Мартин е била да види дали може да се мери с конкурентите си в завоите.
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Освен това, както шефът на отбора и технически гуру Ейдриън Нюи разкри по-рано в петък, пакетът, който екипът му донесе в Унгария, е само първа стъпка, като се очакват нови части на "Зандвоорт", а след това и в Баку.
„Очевидно трябва да проучим данните по-задълбочено и да видим малко от сравненията - отбеляза Алонсо. - Но не мисля, че има големи изненади или голям дефицит в завоите спрямо челото на средата на колоната, което очевидно е първата ни амбиция – да бъдем в челото на средата на колоната.“
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„И мисля, че в завоите достигаме това темпо, така че просто трябва да продължим да работим. Очевидно има още стъпки за извървяване по шасито, както и по двигателя. Така че, както казах, това е първата от много стъпки, но мисля, че в отбора има позитивна атмосфера, знаейки, че сме постигнали това, което очаквахме“, каза още той.
По време на първата тренировка обаче беше видно, че някои от нежеланите проблеми от по-рано през сезона отново са се проявили под формата на вибрации, но Алонсо заяви, че отборът ги е овладял по-късно през деня.
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Снимки: Gettyimages