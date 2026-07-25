Ландо Норис сложи край на серията на Ферари в Унгария

Световният шампион Ландо Норис с Макларън беше най-бърз в третата свободна тренировка за Гран При на Унгария, като сложи край на серията от първи места в сесиите за пилотите на Ферари.
Норис записа 1.17,939 минути в симулацията на квалификационна обиколка с меките сликове и изпревари с 0,117 секунди Люис Хамилтън с Ферари.
Антонели е по-бърз от Ферари в състезателно темпо
При първите бързи обиколки днес най-бързи отново бяха двамата пилоти на Скудерията, като Хамилтън се справи по-чисто и по-уверено от Шарл Леклер. Но малко по-късно Ландо Норис и Андреа Кими Антонели с Мерцедес се оказаха тези, които успяха да отговорят на темпото на Ферари и да влязат в битката в челото.
Антонели завърши сесията трети, на 0,129 секунди от Норис, като Леклер остана четвърти – на 0,352 секунди, като Шарл загуби поне една бърза обиколка с меките сликове.
Хамилтън иска още подобрения в колата на Ферари
Топ 8 допълниха Джордж Ръсел с другата кола на Мерцедес и двамата пилоти на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар, но над 7 десети и 1 секунда от Норис.
Арвид Линдблад се върна на пистата след смяна на двигателя му, макар и в последните минути, а Серхио Перес получи получи в началото на сесията и спря в завой №2.
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Снимки: Gettyimages