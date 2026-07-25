Утре казват дали Малайзия се връща във Формула 1

Утре министър-председателят на Малайзия официално ще съобщи дали страната ще се върне в календара на Формула 1 тази година като заместник на едно от двете последни състезания за сезона.

Катар и Абу Даби са застрашени заради войната в Близкия изток, където през април Формула 1 загуби състезанията в Катар и Саудитска Арабия.

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„Що се отнася до възможното завръщане на Малайзия във Формула 1, то ще направим съобщение по въпроса утре, неделя“, се казва в информацията на пресслужбата на министър председателя на страната.

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Смята се, че Португалия е твърдият фаворит за едното от двете места в края на сезона, а за другата дата се спрягат Малайзия или пък провеждане на още едно състезание в Баку или Лас Вегас.

Може би пък утре мистерията относно това как ще изглежда календарът в края на сезона ще започне да се изяснява.

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Снимки: Gettyimages