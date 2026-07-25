Хамилтън иска още подобрения в колата на Ферари

Люис Хамилтън настоява, че Ферари все още трябва да направи подобрения, въпреки позитивния старт на уикенда по време на свободните тренировки в петък.

Шарл Льоклер оглави класирането в първата свободна тренировка, преди Хамилтън, който завърши трети в първата сесия, да поведе двойна победа за Ферари във втората. Скудерията демонстрира силно темпо както в една обиколка, така и в състезателен режим, изпращайки ясно послание към своите съперници, включително Мерцедес.

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Най-близкият преследвач на Ферари във втората тренировка беше Ландо Норис, който остана на почти половин секунда зад Хамилтън с подобрения си Макларън. Джордж Ръсел от Мерцедес зае петото място и в двете сесии, докато Андреа Кими Антонели кара само във втората, където се нареди 13-и, след като не успя да запише конкурентна обиколка.

Въпреки положителния ден за Ферари, Хамилтън смекчи очакванията, като заяви пред медиите, че отборът все още трябва да направи подобрения преди съботните сесии.

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„Като цяло беше солиден ден. Условията бяха доста предизвикателни, вятърът правеше нещата малко трудни, а пистата се усещаше доста неравна на места - каза той. - Колата се усещаше по-добре във втората тренировка и постигнахме добър напредък между сесиите, въпреки че все още има няколко области, които трябва да подобрим. Ще продължим да работим върху баланса и се надяваме да намерим още малко скорост за утре.“

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Ръсел, който изостава с пет точки от Хамилтън в шампионата и с 50 от съотборника си Антонели, заяви, че темпото в петък е потвърдило опасенията на отбора относно потенциалната скорост на Ферари този уикенд.

Разсъждавайки върху петъчните тренировки, Ръсел каза: „Мисля, че беше доста странен ден за всички. Будапеща е невероятна писта за каране, с преасфалтирана половина от трасето. Супер неравна, голяма част от настилката се разпада около последните няколко завоя, което прави карането доста странно.“

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„Темпото ни в една обиколка не изглеждаше страхотно, но в дълга серия от обиколки изглеждахме по-конкурентоспособни. Но, да, това, от което може би се опасявахме по отношение на Ферари, изглежда се потвърди. Те изглеждаха много, много силни.“

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Снимки: Gettyimages