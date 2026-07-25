Ландо Норис спечели първата си квалификация за 2026 с аванс от 0,012 секунди

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис с Макларън спечели днес първия си полпозишън през сезон 2026, след като завърши първи в квалификацията за Гран При на Унгария.

Британецът записа 1.17,207 в последния си опит, като изпревари с едва 0,012 секунди Люис Хамилтън с Ферари, а трети остана Шарл Леклер с другата кола на Скудерията, на 0,238 секунди.

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Място на втора редица си спечели лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който завърши на 0,272 секунди и регистрира сериозен прогрес в хода на уикенда.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Lando Norris takes his first pole of the season 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4vhIq9ZzW9 — Formula 1 (@F1) July 25, 2026

На трета редица се наредиха Оскар Пиастри с Макларън, който обаче беше задържан в квалификацията от Хамилтън и Макс Верстапен с Ред Бул, който остана на над половин секунда от Норис.

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Въпреки че пропусна почти цялата трета свободна тренировка Арвид Линдблад с Рейсинг Булс се класира девети, а точно пред него завършиха Джордж Ръсел с Мерцедес и Исак Хаджар с другата кола на Ред Бул. Топ 10 допълни Нико Хюлкенберг с Ауди, на почти секунда и половина от Норис.

Фернандо Алонсо с Астън Мартин поднесе приятната изненада в хода на сесията, след като успя за първи път този сезон да стигне да втората част на квалификацията със серизно подобрения AMR26 на британския тим.

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Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Gettyimages