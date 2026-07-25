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Ландо Норис спечели първата си квалификация за 2026 с аванс от 0,012 секунди

  • 25 юли 2026 | 18:52
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Ландо Норис спечели първата си квалификация за 2026 с аванс от 0,012 секунди

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис с Макларън спечели днес първия си полпозишън през сезон 2026, след като завърши първи в квалификацията за Гран При на Унгария.

Британецът записа 1.17,207 в последния си опит, като изпревари с едва 0,012 секунди Люис Хамилтън с Ферари, а трети остана Шарл Леклер с другата кола на Скудерията, на 0,238 секунди.

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Място на втора редица си спечели лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който завърши на 0,272 секунди и регистрира сериозен прогрес в хода на уикенда.

На трета редица се наредиха Оскар Пиастри с Макларън, който обаче беше задържан в квалификацията от Хамилтън и Макс Верстапен с Ред Бул, който остана на над половин секунда от Норис.

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Въпреки че пропусна почти цялата трета свободна тренировка Арвид Линдблад с Рейсинг Булс се класира девети, а точно пред него завършиха Джордж Ръсел с Мерцедес и Исак Хаджар с другата кола на Ред Бул. Топ 10 допълни Нико Хюлкенберг с Ауди, на почти секунда и половина от Норис.

Фернандо Алонсо с Астън Мартин поднесе приятната изненада в хода на сесията, след като успя за първи път този сезон да стигне да втората част на квалификацията със серизно подобрения AMR26 на британския тим.

Ландо Норис сложи край на серията на Ферари в Унгария
Ландо Норис сложи край на серията на Ферари в Унгария
 Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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