Техническият директор на Ред Бул с притеснително признание: Не сме достатъчно бързи

Техническият директор на Ред Бул, Пиер Ваше, направи обезпокоително признание, че австрийският отбор просто „не е достатъчно бърз“ по време на състезателния уикенд за Гран При на Унгария.

Първият ден на пистата „Хунгароринг“ се оказа изключително труден за базирания в Милтън Кийнс тим, като и Макс Верстапен, и Исак Хаджар имаха сериозни проблеми с баланса на болида.

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В петък Верстапен завърши четвърти в класирането по времена, но на седем десети от най-бързите, докато Хаджар остана шести, на цяла секунда зад лидера Люис Хамилтън. Ред Бул има няколко проблема за решаване с болида RB22 преди квалификацията, като вятърът също е изненадал неприятно отбора.

Ваше заяви следното снощи: „Много оплаквания. Колата е трудна за управление. Трудно е да се реши проблемът с огромната промяна във вятъра в сравнение с първата тренировка, когато беше доста по-силен.“

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„Трудно е да се намери правилната линия на тази писта заради неравностите. А проблемът е, че когато колата е на ръба по този начин, едно малко смущение оказва огромно влияние върху баланса“, добави той.

Ваше призна, че за отбора няма магическо решение и вместо това трябва да се търси напредък „стъпка по стъпка“.

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Запитан дали втората тренировка е била показателна, Ваше отговори: „Мисля, че е трудно да се каже. Ясно е, че не сме достатъчно бързи. Трябва да работим по въпроса и да видим къде ще се озовем.“

„Просто трябва да се опитаме да видим как можем да се подобрим. Не можем да правим чудеса; просто трябва да подходим стъпка по стъпка.“

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Снимки: Gettyimages