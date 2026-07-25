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Наказаха Никола Цолов с 5 места назад на старта за основното състезание

  • 25 юли 2026 | 18:42
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Наказаха Никола Цолов с 5 места назад на старта за основното състезание

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов беше наказан с преместване с 5 места назад на старта за основното състезание утре на „Хунгароринг“.

Българския лъв получи санкцията заради инцидента със Себастиан Монтоя в спринта днес, когато Никола атакува колумбиеца на спирането за първия завой.

Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария
Цолов отпадна след инцидент в спринта от Формула 2 в Унгария

Цолов зае вътрешната траектория, двамата се изравниха, но двете коли се удариха и Никола и Монтоя отпаднаха след удара, като българинът беше с прекършено предно ляво окачване.

Инцидентът беше разгледан от стюардите, като Никола беше повикан да дава обяснения за удара в началото на квалификацията във Формула 1 и над половин час по-късно наказанието беше факт.

Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"
Никола Цолов седми в квалификацията на "Хунгароринг"

Така от 7-о място на стартовата решетка Никола ще стартира 12-и в основното състезание утре.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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